Un startup românesc a primit o finanțare de 7,9 milioane lei pentru a dezvolta o platformă AI pentru sectorul energetic

Startup-ul de tehnologie pentru sectorul energetic Ogre AI a obținut o finanțare de peste 7,9 milioane lei pentru a dezvolta AI Energy Hub, transmite StartupCafe.

Această platformă este concepută pentru a transforma rețelele electrice în ecosisteme inteligente prin utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială, având scopul de a gestiona și optimiza consumul de energie la un nivel „hiper-personalizat”.

Proiectul, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF), se va derula în perioada 28.08.2025 – 27.08.2027.

Platforma va avea un design modular, integrând soluțiile de prognoză deja existente ale Ogre AI, alături de optimizări și analize avansate ale fluxurilor de energie. Pentru a asigura compatibilitatea, AI Energy Hub va oferi un mecanism de integrare (API) deschis, facilitând conectarea cu dispozitive IoT, sisteme SCADA, platforme de tranzacționare și ERP-uri. Soluția va fi disponibilă în cloud (SaaS) sau instalată local (on-premises) și va pune, potrivit dezvoltatorilor, accent pe securitate și controlul utilizatorilor.

Ogre AI estimează că, în urma implementării AI Energy Hub, se vor obține creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor pentru utilizatori, prin alinierea mai bună între producție, consum și prețuri de piață, sprijinirea tranziției verzi printr-o mai bună integrare a surselor regenerabile și reducerea emisiilor, dar și recomandări personalizate pentru utilizatorii platformei, oferind „sugestii clare pentru reducerea costurilor și creșterea performanței”.

Startup-ul Ogre AI, specializat în soluții de data science bazate pe machine learning (ML) și artificial intelligence (AI) pentru energie, a fost fondat în 2020 de Matei Stratan (CEO), Mihai Cucuringu și Paul Muscă.