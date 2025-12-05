Va fi 2027 anul în care AI ajunge pe orbită?

Google a dezvăluit recent proiectul Suncatcher, un proiect ambițios care își propune să testeze funcționarea centrelor de date în spațiu. Planul companiei implică lansarea unei constelații de sateliți alimentați cu energie solară, sateliți echipați cu cipuri TPU (tensor processing units) dedicate învățării automate, care vor comunica între ele prin lasere, anunță The Conversation.

Cipurile TPU, deja folosite pentru alimentarea celui mai recent model AI al Google, Gemini 3, vor fi testate împotriva radiațiilor și a variațiilor extreme de temperatură, în timp ce sateliții vor fi plasați în orbite joase, la aproximativ 640 km de Pământ, cu lansare programată pentru începutul anului 2027.

Elon Musk a sugerat deja că SpaceX plănuiește centre de date în spațiu

Rivalul Google, Elon Musk, a sugerat deja că SpaceX plănuiește centre de date în spațiu prin viitoarea generație de sateliți Starlink, iar alte startup-uri, precum Starcloud, au anunțat proiecte similare cu sateliți dotați cu GPU-uri pentru AI.

Avantajele centrelor de date spațiale sunt evidente. Ele ar evita problemele legate de răcire și consumul de energie, și ar avea un impact ecologic mai redus, precum și o putere mai mare decât echivalentele terestre. În plus, sateliții proiectați de Google vor zbura pe orbite sincronizate cu soarele, pentru a capta aproape continuu lumina solară și a genera mai multă energie decât panourile de pe Pământ.

Totuși, provocările rămân uriașe

Hardware-ul trebuie să reziste furtunilor solare, deșeurilor orbitale și variațiilor mari de temperatură. Sistemul de comunicații laser trebuie să asigure transfer de date la viteze foarte mari între sateliți și către Pământ, fără a fi afectat de deriva orbitală sau condițiile meteo. Întreținerea este, de asemenea, o problemă majoră, având în vedere că va necesita misiuni robotice costisitoare pentru eventuale reparații.

Costurile reprezintă un alt factor critic. Google estimează că, până la mijlocul anilor 2030, lansarea unui kilogram în spațiu ar putea costa sub 200 de dolari, fapt care va aduce astfel construcția centrelor orbitale aproape la același nivel cu facilitățile terestre. Totuși, durata de viață a sateliților și riscul de înlocuire prematură pot complica planurile.

Chiar și cu aceste provocări, Google consideră că o misiune de test cu doi sateliți în 2027 este fezabilă. Dacă totul decurge conform planului, aceasta ar valida supraviețuirea echipamentelor TPU, stabilitatea energiei solare și funcționarea comunicațiilor laser, fapt care va marca un posibil prim pas spre o nouă eră a centrelor de date orbitale.