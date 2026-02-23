Boom-ul inteligenței artificiale generative a dus, practic, la apariția unui număr record de startup-uri. Dar, pe măsură ce entuziasmul inițial începe să scadă, două tipuri de afaceri care păreau promițătoare încep să fie considerate riscante… LLM wrappers și AI aggregators, avertizează Darren Mowry, vicepreședinte Google, citat de TechCrunch.

Ce înseamnă LLM wrappers și AI aggregators?

LLM wrappers sunt startup-uri care folosesc modele mari de limbaj deja existente (cum ar fi GPT sau Claude) și adaugă un strat de produs sau interfață pentru a rezolva o problemă specifică. De exemplu, o aplicație AI care ajută studenții să învețe mai ușor sau un asistent digital pentru codare.

Mowry explică faptul că simpla folosire a unui model deja existent, fără inovație reală, nu mai este suficientă pentru a atrage atenția pe piață. „Dacă startup-ul tău nu aduce ceva cu adevărat diferit sau util, nu vei putea să crești și să te dezvolți”, a declarat acesta. Exemple pozitive sunt Cursor, un asistent de codare bazat pe GPT, sau Harvey AI, un asistent AI pentru domeniul juridic.

AI aggregators, în schimb, sunt companii care adună mai multe modele AI într-un singur loc și le pun la dispoziția utilizatorilor printr-o singură aplicație sau API. Ideea este să poți folosi mai multe modele AI fără să schimbi aplicația. Exemple sunt platformele Perplexity sau OpenRouter. Dar Mowry avertizează: „Stați departe de afacerea cu agregatori”. Utilizatorii caută acum produse care oferă valoare reală, nu doar acces la mai multe modele.

Lecții din trecut: ce învățăm din cloud computing

Mowry compară situația cu începuturile cloud computing-ului, când numeroase startup-uri încercau să revândă infrastructura AWS. Cele care nu au oferit servicii reale au dispărut atunci când Amazon a început să ofere propriile unelte și clienții au învățat să gestioneze serviciile direct. Astăzi, agregatorii AI se confruntă cu aceeași presiune, deoarece furnizorii de modele încep să ofere ei înșiși funcționalități avansate.

Unde merită să investești acum

Pe de altă parte, Mowry este optimist în privința platformelor pentru dezvoltatori, care au avut un an record în 2025. Startup-uri precum Replit, Lovable sau Cursor au atras investiții mari și interes din partea utilizatorilor.

De asemenea, există oportunități mari pentru companiile care oferă instrumente AI direct consumatorilor. Un exemplu este generatorul video AI Google Veo, care ajută studenții la film și TV să creeze rapid conținut vizual.

Dincolo de AI, Mowry consideră că domeniile biotech și climate tech sunt în plină expansiune, atât datorită investițiilor, cât și accesului la cantități uriașe de date care permit startup-urilor să creeze valoare reală în moduri imposibile până acum.