Proiectul AI Factory reprezintă mai mult decât un simplu centru de date, fiind o platformă în care cercetătorii, companiile și instituțiile publice pot dezvolta soluții bazate pe inteligență artificială, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest 2026, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, infrastructura ar putea permite dezvoltarea de servicii publice mai eficiente și mai transparente, dar și accesul companiilor și startup-urilor la resurse de calcul avansate.

„O fabrică de AI nu este doar un centru de date. Este o fabrică de soluții. Este locul în care cercetătorii români pot antrena modele avansate fără să părăsească țara și în care administrația publică poate construi servicii mai inteligente, mai rapide și mai transparente”, a afirmat Negrescu.

Infrastructură pentru cercetare și companii

Eurodeputatul a subliniat că proiectul RO AI Factory, coordonat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, este conectat la ecosistemul european de calcul de înaltă performanță și inteligență artificială.

Potrivit acestuia, infrastructura ar putea fi utilizată de mai multe categorii de actori:

cercetători care doresc să antreneze modele avansate de inteligență artificială;

startup-uri care au nevoie de putere de calcul pe care nu și-ar putea-o permite individual;

întreprinderi mici și mijlocii care vor să testeze instrumente AI înainte de implementare;

instituții publice interesate să digitalizeze serviciile oferite cetățenilor.

Negrescu a adăugat că, dacă va fi dezvoltat corect, proiectul ar putea deservi nu doar Bucureștiul, ci și alte orașe și regiuni din țară interesate de dezvoltarea tehnologică.

AI și competiția globală

În opinia eurodeputatului, inteligența artificială transformă deja economiile, piețele muncii și sistemele de guvernanță, iar principala întrebare este dacă România va deveni un producător de tehnologie sau doar un utilizator al soluțiilor dezvoltate în alte state.

La nivel european, Negrescu spune că a susținut dezvoltarea unor infrastructuri comune de tip AI Giga Factory, menite să ofere regiunilor emergente acces la resurse tehnologice competitive.

Totuși, acesta a subliniat că finanțarea europeană nu este suficientă și că este nevoie de parteneriate între autorități publice, universități, institute de cercetare și companii private.

AI și suveranitatea digitală

Europarlamentarul a atras atenția că inteligența artificială are o utilizare dublă: poate consolida infrastructura critică, sistemele energetice, serviciile de sănătate sau capacitățile spațiale, dar poate crea și vulnerabilități.

În acest context, dezvoltarea unor infrastructuri tehnologice proprii devine o chestiune de suveranitate digitală.

„Suveranitatea digitală nu înseamnă izolare. Înseamnă capabilitatea de a avea instrumentele, puterea de calcul și expertiza necesare pentru a ne proteja interesele și pentru a concura la nivel global”, a spus Negrescu.

Acesta a adăugat că va susține la Bruxelles investiții în competențe AI, acces mai simplu la finanțare și participarea companiilor românești la proiecte europene, precum și dezvoltarea în România a unor hub-uri de inovare, programe de formare și acceleratoare pentru startup-uri.

ICI București a organizat între 10 și 12 martie, la Palatul Parlamentului, o nouă ediție a Digital Innovation Summit Bucharest 2026, eveniment dedicat tehnologiilor emergente și transformării digitale.