VIDEO Claude, chatbotul AI de la Anthropic, poate acum să-și amintească conversațiile anterioare

Anthropic a lansat o funcție de memorie mult așteptată pentru Claude, chatbotul său AI, relatează The Verge.

Într-un videoclip pe YouTube, compania a demonstrat cum un utilizator întreabă despre ce a discutat cu Claude înainte de vacanță. Claude caută conversațiile anterioare, le citește și le rezumă pentru utilizator, apoi întreabă dacă dorește să continue și să lucreze la același proiect.

„Nu mai pierde niciodată firul muncii tale”, a scris compania. „Claude își amintește acum conversațiile tale anterioare, astfel încât să poți continua proiectele fără probleme, să te referi la discuțiile anterioare și să îți dezvolți ideile fără a începe de la zero de fiecare dată”.

Funcția este disponibilă pe web, desktop și mobil și poate păstra separate diferite proiecte și spații de lucru. Aceasta a început să fie disponibilă luni pentru abonamentele Claude Max, Team și Enterprise – trebuie doar să accesați „Setări” din „Profil” și să activați funcția din „Căutare și referințe chat” – iar compania a declarat că și alte abonamente vor avea acces în curând.

Există însă o precizare importantă: nu este încă o funcție de memorie persistentă, precum cea de la ChatGPT. Claude va recupera și va face referire la chat-urile dvs. anterioare numai atunci când îi veți solicita acest lucru și nu creează un profil de utilizator, potrivit purtătorului de cuvânt al Anthropic, Ryan Donegan.

Anthropic și OpenAI se află de ceva timp într-o cursă acerbă în domeniul IA, concurând pentru a lansa caracteristici și funcționalități concurente — precum moduri vocale, ferestre de context mai mari și noi niveluri de abonament —, în timp ce ambele companii strâng fonduri din ce în ce mai mari. Săptămâna trecută, OpenAI a lansat GPT-5, iar Anthropic încearcă în prezent să încheie o rundă de finanțare care ar putea ajunge la 170 de miliarde de dolari.

Funcțiile de memorie sunt o altă modalitate prin care companiile de IA de top încearcă să atragă și să păstreze utilizatorii pe un singur serviciu de chatbot, sporind „loialitatea” și implicarea utilizatorilor.

Aceste funcții de memorie ale chatboților au fost subiectul unor dezbateri online în ultimele săptămâni, ChatGPT fiind atât lăudat, cât și criticat pentru referirile sale la conversațiile anterioare ale utilizatorilor, unii utilizatori tratându-l în mod controversat ca pe un terapeut, iar alții experimentând probleme de sănătate mintală pe care unii le numesc „psihoza ChatGPT”.