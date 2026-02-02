Robotul umanoid Ai-Da a stabilit un nou reper la intersecția dintre artă, tehnologie și arhitectură, după ce a devenind primul robot de acest tip care a conceput și prezentat public un proiect arhitectural, potrivit Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul, intitulat Ai-Da: Space Pod, a fost prezentat la Centrul Utzon din Aalborg, Danemarca, un spațiu dedicat inovației arhitecturale, care poartă numele celebrului arhitect Jørn Utzon, creatorul Operei din Sydney. Conceptul a fost realizat pentru expoziția I’m Not a Robot: Architecture and Design Between Human and Machine și este considerat un punct de cotitură în dialogul dintre creativitatea umană și cea artificială.

Construit în 2019, Ai-Da este un robot alimentat de inteligență artificială care și-a expus lucrările în numeroase locații prestigioase din lume, de la Muzeul Victoria and Albert din Londra până la Marea Piramidă din Giza. În 2024, robotul a intrat în istorie când portretul lui Alan Turing realizat de el a fost vândut la Sotheby’s Londra. A fost prima operă creată de un robot umanoid adjudecată de o mare casă de licitații.

Robotul Ai-Da este creația vizionarului britanic Aidan Meller, care a coordonat o echipă de experți în robotică de la Engineered Arts și programatori de la universitățile din Oxford și Leeds.

Inteligența artificială imaginează locuința viitorului

Conceput cu ajutorul unor sisteme de viziune bazate pe camere, al inteligenței artificiale generative și al unui braț robotic, Space Pod propune un model de locuință modulară, capabilă să se adapteze dinamic la nevoile celor care o ocupă. Designul are o estetică retro-futuristă, și este inspirată de arhitectura „space age”, cu volume rotunjite și ferestre mari, de tip hublou, care evocă futurismul anilor ’50 și ’60.

Conceptul este gândit pentru coabitarea dintre oameni și roboți și este prezentat ca un habitat flexibil, ce ar putea fi utilizat nu doar pe Pământ, ci și în medii extreme, precum Luna sau Marte. Proiectul, conform creatorilor robotului, explorează teme precum adaptabilitatea, izolarea și viața în posibile colonii extraterestre.

Dezvoltarea conceptului a implicat o combinație de tehnici artistice și tehnologice: schițe inițiale realizate cu stiloul, picturi detaliate executate cu un braț robotic de desen și simulări digitale ale spațiilor interioare și exterioare. Imaginile sugerează o structură compactă, dar complexă, cu două zone de locuit, o scară în spirală și un spațiu tehnic multifuncțional, care ar putea servi drept bucătărie sau baie. Un modul mai mic, integrat în interiorul structurii principale, pare destinat exclusiv robotului.

„Acest moment deschide un nou capitol în evoluția Ai-Da, de la desen și pictură la arhitectură concepută de roboți, și creează premisele unor viitoare expoziții și dezbateri”, a transmis echipa Ai-Da într-un comunicat.

Arhitectură, autorat și creativitate artificială

Din punct de vedere tehnic, Ai-Da generează idei arhitecturale folosind inteligență artificială generativă. Acesta dezvoltă inițial concepte digitale care sunt ulterior transpuse în forme fizice prin intermediul unor sisteme AI suplimentare și al unui braț robotic. Rezultatele variază de la reprezentări expresive, libere, până la imagini detaliate care prezintă conceptul de clădire.

Proiectul o prezintă pe Ai-Da drept o entitate creativă din ce în ce mai autonomă, care lucrează însă în colaborare cu sprijin uman. Inspirată de designul „space age”, capsula modulară este gândită să poată fi conectată cu alte unități prin coridoare, ceea ce sugerează posibilitatea unor structuri de locuire extinse.

Expoziția de la Centrul Utzon va rămâne deschisă până în octombrie 2026, cu alte prezentări programate pentru finalul acestui an.