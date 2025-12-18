dark
VIDEO Google lansează Gemini 3 Flash / Noul model depășește 2.5 Pro în viteză și calitate

Daniel Simion
18 decembrie 2025
Google-Gemini-3-Flash
Sursa foto: Google
Google lansează Gemini 3 Flash, cel mai recent și mai rapid model AI din seria Gemini 3. Potrivit unui comunicat de presă al Google, modelul este varianta mai eficientă a lui Gemini 3 Pro și este dotat cu inteligență „de ultimă generație”, fiind conceput pentru viteză.

Tulsee Doshi, director de produse în cadrul Google, susține că trecerea la Gemini 3 Flash este un „upgrade imens” pentru majoritatea utilizatorilor. Compania spune despre noul model că „este capabil să moduleze cât de mult gândește”. Poate gândi mai mult pentru cazuri de utilizare mai complexe, dar utilizează, de asemenea, cu 30% mai puține token-uri în medie decât 2.5 Pro.

Gemini 3 Flash este acum modelul implicit în aplicația Gemini, înlocuind 2.5 Flash. Asta înseamnă că toți utilizatorii Gemini din întreaga lume vor avea acces gratuit la experiența Gemini 3, ceea ce va îmbunătăți considerabil sarcinile lor zilnice.

Google susține că Gemini 3 Flash ia în considerare fiecare aspect al întrebării adresate pentru a oferi răspunsuri bine gândite, cuprinzătoare și ușor de înțeles, extrăgând informații locale în timp real și linkuri utile de pe internet. Modelul este disponibil la nivel mondial în mod gratuit.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

