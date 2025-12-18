Google lansează Gemini 3 Flash, cel mai recent și mai rapid model AI din seria Gemini 3. Potrivit unui comunicat de presă al Google, modelul este varianta mai eficientă a lui Gemini 3 Pro și este dotat cu inteligență „de ultimă generație”, fiind conceput pentru viteză.

Tulsee Doshi, director de produse în cadrul Google, susține că trecerea la Gemini 3 Flash este un „upgrade imens” pentru majoritatea utilizatorilor. Compania spune despre noul model că „este capabil să moduleze cât de mult gândește”. Poate gândi mai mult pentru cazuri de utilizare mai complexe, dar utilizează, de asemenea, cu 30% mai puține token-uri în medie decât 2.5 Pro.

Gemini 3 Flash este acum modelul implicit în aplicația Gemini, înlocuind 2.5 Flash. Asta înseamnă că toți utilizatorii Gemini din întreaga lume vor avea acces gratuit la experiența Gemini 3, ceea ce va îmbunătăți considerabil sarcinile lor zilnice.

Google susține că Gemini 3 Flash ia în considerare fiecare aspect al întrebării adresate pentru a oferi răspunsuri bine gândite, cuprinzătoare și ușor de înțeles, extrăgând informații locale în timp real și linkuri utile de pe internet. Modelul este disponibil la nivel mondial în mod gratuit.