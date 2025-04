VIDEO xAI lansează Grok Vision, ce permite utilizatorilor să îndrepte camera telefonului spre diverse obiecte și pună întrebări, funcții disponibile deja pentru ChatGPT și Gemini

Chatbotul Grok de la xAI poate răspunde acum la întrebări despre ceea ce vede camera smartphone-ului, similar cu funcțiile de vedere în timp real disponibile pentru ChatGPT și Gemini de la Google, informează TechCrunch.

xAI a anunțat lansarea Grok Vision, care permite utilizatorilor să îndrepte camera telefonului către obiecte precum produse, semne și documente și să pună întrebări despre acestea. Grok Vision este accesibil din aplicația Grok pentru iOS, dar nu și din aplicația Grok pentru Android încă.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY

Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”

The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your… https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2025