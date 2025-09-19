„Voi cuceriți lumea”: Trump speră că șefii giganților tech din domeniul AI știu ce fac, pentru că el nu știe

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că inteligența artificială cucerește lumea și că speră ca șefii din domeniul tehnologiei să știe ce fac, pentru că el nu știe, relatează Reuters.

Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au găzduit lideri din domeniul afacerilor și al tehnologiei, printre care și CEO-ul producătorului de cipuri Nvidia, Jensen Huang, în cadrul celei de-a doua vizite de stat a președintelui în Marea Britanie.

Îndepărtându-se de un scenariu care celebra relația dintre cele două țări, un nou parteneriat tehnologic și investiții de sute de miliarde de dolari, Trump a recunoscut că cunoștințele sale despre AI sunt limitate.

„Acest lucru va crea o nouă cooperare între guvern, mediul academic și sectorul privat în domenii precum AI, care cucerește lumea… Mă uit la voi, băieți. Voi cuceriți lumea. Jensen, nu știu ce faci aici”, a spus Trump, adresându-se șefului Nvidia, în hohotele de râs ale lui Starmer și ale publicului.

„Sper că ai dreptate. Tot ce pot spune este că amândoi sperăm că ai dreptate.”

Trump și Starmer au semnat apoi un „Tech Prosperity Deal” privind eforturile comune de dezvoltare a modelelor de IA pentru sănătate, extinderea capacităților de calcul cuantic și eficientizarea proiectelor nucleare civile.

Ca parte a acordului, Nvidia a declarat că va instala 120.000 de unități de procesare grafică în toată Marea Britanie – cea mai mare lansare a sa în Europa până în prezent.

Înainte de a semna acordul, Trump l-a întrebat în glumă pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent: „Ar trebui să semnez asta?”

„Ești sigur, Scott? Dacă acordul nu e bun, te învinovățesc pe tine, Scott”, a spus Trump.