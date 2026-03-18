Elon Musk a recunoscut că startup-ul său de inteligență artificială, xAI, „nu a fost construit corect” și că este acum reconstruit de la zero, la doar o lună după ce SpaceX a preluat compania într-una dintre cele mai mari fuziuni din istorie.

După o serie de plecări treptate din cadrul xAI, cel mai bogat om din lume încearcă să regândească direcția companiei, cu ambiții și mai mari. CEO-ul Tesla și SpaceX a scris săptămâna trecută, într-o postare pe platforma X, că xAI trece printr-un proces similar cu cel prin care a trecut anterior Tesla, pe care o conduce din 2008.

„xAI nu a fost construit corect din prima, așa că este reconstruit de la bază”, a explicat Musk.

Potrivit acestuia, scopul achiziției de către SpaceX este dezvoltarea unor „centre de date orbitale”, pe care le consideră cea mai eficientă soluție pentru generarea puterii de calcul necesare inteligenței artificiale.

Însă, pe Pământ, Musk se confruntă cu o problemă mai puțin spectaculoasă, dar esențială… pierderea de personal. Săptămâna trecută, doi cofondatori ai xAI au părăsit compania, iar alți doi plecaseră luna anterioară, potrivit Business Insider. În total, nouă dintre cei 11 cofondatori inițiali (cu excepția lui Musk) au plecat din 2024 până în prezent. Aceste plecări recente se adaugă unui val mai amplu, care a inclus aproximativ o duzină de ingineri seniori.

Exodul rapid de talente a afectat cel mai important proiect AI al companiei. „Macrohard”, inițiativa de a crea un agent AI capabil să îndeplinească orice sarcină specifică muncii de birou, a fost pusă recent „pe pauză”, după ce liderul proiectului, Toby Pohlen, a părăsit compania la doar câteva săptămâni după numire.

Aceste plecări ridică semne de întrebare cu privire la viitorul xAI

Deși aceste plecări ridică semne de întrebare cu privire la viitorul xAI, Musk a minimalizat situația, susținând că este vorba despre o reorganizare planificată. Potrivit acestuia, unii angajați sunt mai potriviți pentru etapele incipiente ale unei companii decât pentru fazele de dezvoltare ulterioare.

În acest context, xAI încearcă acum să recruteze agresiv, chiar dacă numărul specialiștilor în AI disponibili este limitat. Compania a reușit deja să atragă doi angajați de la firma de codare AI Cursor, Andrew Milich și Jason Ginsberg.

Aceste recrutări sunt importante în contextul creșterii accelerate a pieței instrumentelor de programare, estimată la 7,65 miliarde de dolari în 2025 și prognozată să ajungă la 22,2 miliarde de dolari până în 2030. Cursor, de exemplu, a fost evaluată la 29,3 miliarde de dolari după o rundă de finanțare de 2,3 miliarde de dolari în noiembrie.

Musk a recunoscut că xAI analizează inclusiv aplicațiile respinse anterior

În ciuda acestor succese punctuale, Musk a recunoscut că xAI analizează inclusiv aplicațiile respinse anterior pentru a identifica candidați promițători.

„Mulți oameni talentați au fost respinși în ultimii ani fără să primească ofertă sau măcar un interviu la xAI. Îmi cer scuze”, a transmis acesta.