Compania de AI a lui Elon Musk a obligat angajații să furnizeze propriile date biometrice pentru a antrena chatbotul feminin „Ani”, potrivit The Wall Street Journal, citat de The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ani, un avatar anime cu codițe blonde, a fost lansat în vară pentru utilizatorii care se abonează la serviciul SuperGrok al X, în valoare de 30 de dolari pe lună. După ce l-a testat, o jurnalistă de la The Verge l-a descris ca „o versiune modernă a unei linii telefonice de sex”.

Și, la fel ca în cazul unei linii telefonice de sex, se pare că în spatele avatarului se află persoane reale. La o ședință din aprilie, avocata xAI, Lily Lim, le-a spus angajaților că vor trebui să furnizeze datele lor biometrice pentru a antrena companionul AI să fie mai uman în interacțiunile sale cu clienții, potrivit unei înregistrări a ședinței analizate de Journal.

Angajații care au fost desemnați ca tutori AI au fost instruiți să semneze formulare care acordă xAI „o licență perpetuă, mondială, neexclusivă, sublicențiabilă, fără redevențe” pentru a utiliza, reproduce și distribui fețele și vocile lor, ca parte a unui program confidențial cu numele de cod „Project Skippy”. Datele ar fi utilizate pentru a antrena Ani, precum și alți companioni AI ai lui Grok.

Potrivit Journal, unii angajați s-au opus cererii, îngrijorați că fețele sau imaginea lor ar putea fi vândute altor companii sau utilizate în videoclipuri deepfake. Angajații au fost descurajați de comportamentul sexual al chatbotului și de asemănarea acestuia cu o „waifu”. Dar li s-a spus că colectarea datelor lor era „o cerință a postului pentru a promova misiunea xAI”.