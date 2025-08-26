4 motoare electrice, peste 3.000 CP și 472 km/h: mașina ce redefinește supercarul electric

YANGWANG, brandul premium al gigantului chinez BYD, a stabilit un nou record mondial de viteză pentru un automobil electric.

Supercarul YANGWANG U9 Track Edition a atins 472,41 km/h pe circuitul de testare ATP Automotive Testing Papenburg, în Germania, pe 8 august 2025. Pilotul profesionist Marc Basseng s-a aflat la volan, doborând propriul record stabilit anul trecut.

O platformă tehnică fără precedent

Noul YANGWANG U9 Track Edition folosește arhitectura tehnică inovatoare „e4 Platform + DiSus-X”, deja disponibilă pe modelul U9 comercializat în China. Inovația majoră o reprezintă prima platformă de ultra-înaltă tensiune de 1200 V produsă în serie, completată de un sistem de management termic pentru condiții extreme. Această combinație face posibilă atingerea unor performanțe greu de egalat.

Putere de peste 3.000 CP și stabilitate la limită

Supercarul dispune de patru motoare electrice, fiecare capabil să livreze 555 kW și să atingă 30.000 rpm. În total, sistemul depășește 3.000 CP, cu un raport putere-greutate de 1.217 CP/tonă, ceea ce plasează U9 în topul absolut al industriei auto. Vectorizarea cuplului independent pentru fiecare roată, ajustată de peste 100 de ori pe secundă, asigură stabilitate și control impecabil chiar la viteze extreme.

Suspensie inteligentă pentru performanțe de pistă

Sistemul DiSus-X ajustează individual suspensia fiecărei roți, optimizând aderența și reducând ruliul sau tangajul în timpul accelerației și virajelor. Practic, mașina reușește să combine stabilitatea unui hypercar cu siguranța unui model de serie, redefinind standardele pentru supercarurile electrice.

Aerodinamică și anvelope dezvoltate special

Dincolo de platforma tehnică, YANGWANG U9 Track Edition beneficiază de elemente aerodinamice din fibră de carbon și de o colaborare exclusivă cu Giti Tire. Anvelopele semi-slick dedicate, realizate din materiale compozite și cu tratamente inovatoare pentru contactul cu janta, reduc pierderile de cuplu și cresc rezistența la uzură.

Pilotul recordului: Marc Basseng

Marc Basseng, pilotul german care a reușit performanța, a recunoscut că nu se aștepta să își doboare propriul record atât de rapid. „Anul trecut am crezut că am atins apogeul. Nu m-am așteptat ca progresul să fie atât de rapid”, a declarat acesta după cursă.

Un nou standard pentru supercarurile electrice

Prin acest succes, BYD și sub-brandul său premium YANGWANG transmit un mesaj clar: supercarurile electrice pot combina sustenabilitatea cu performanța de top. U9 Track Edition nu este doar un experiment tehnologic, ci un pas concret spre redefinirea limitelor industriei auto.