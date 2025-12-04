dark
Acțiunile producătorilor auto europeni cresc după anunțul lui Trump privind relaxarea standardelor de economie de combustibil impuse de administrația Biden

Ionuț Tăpălagă
4 decembrie 2025
Bursele europene au înregistrat joi creșteri solide în sectorul auto, după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a reduce drastic standardele de economie de combustibil stabilite de administrația Biden, scrie Reuters.

Creșteri pe linie în sectorul auto

Acțiunile marilor producători europeni au avansat puternic:

Ce reprezintă schimbarea

Noua politică urmărește facilitarea vânzărilor de vehicule pe benzină în SUA, fiind prezentată drept o măsură de reducere a costurilor pentru consumatori. Decizia inversează abordarea administrației Biden, care impusese standarde stricte pentru eficiența energetică.

Reacțiile industriei

CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, a salutat posibilitatea dialogului cu autoritățile americane pentru „politici responsabile ecologic care să ofere clienților libertatea de a alege vehicule accesibile”.

Volvo Cars a transmis că este prea devreme pentru a evalua impactul, menținându-și totodată obiectivul de a deveni complet electrică până în 2040. Compania a confirmat însă că va continua producția de modele hibride în SUA cel puțin până în 2029.

Perspective europene

Anunțul vine într-un moment în care Comisia Europeană analizează amânarea pachetului de sprijin pentru industria auto, ce ar putea include o revizuire a interdicției privind motoarele cu combustie prevăzute pentru 2035.

Analiștii consideră că relaxarea reglementărilor americane ar putea oferi producătorilor europeni o marjă suplimentară în tranziția către electrificare, în timp ce investitorii par să mizeze pe profituri ridicate pe termen scurt din vânzările de vehicule tradiționale.

