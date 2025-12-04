Bursele europene au înregistrat joi creșteri solide în sectorul auto, după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a reduce drastic standardele de economie de combustibil stabilite de administrația Biden, scrie Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Creșteri pe linie în sectorul auto
Acțiunile marilor producători europeni au avansat puternic:
-
Porsche: +5%
-
Mercedes-Benz și Volvo Car: aproape +4%
-
Renault: +3,3%
-
Stellantis: +2,7%, după un avans de 8% miercuri
Ce reprezintă schimbarea
Noua politică urmărește facilitarea vânzărilor de vehicule pe benzină în SUA, fiind prezentată drept o măsură de reducere a costurilor pentru consumatori. Decizia inversează abordarea administrației Biden, care impusese standarde stricte pentru eficiența energetică.
Reacțiile industriei
CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, a salutat posibilitatea dialogului cu autoritățile americane pentru „politici responsabile ecologic care să ofere clienților libertatea de a alege vehicule accesibile”.
Volvo Cars a transmis că este prea devreme pentru a evalua impactul, menținându-și totodată obiectivul de a deveni complet electrică până în 2040. Compania a confirmat însă că va continua producția de modele hibride în SUA cel puțin până în 2029.
Perspective europene
Anunțul vine într-un moment în care Comisia Europeană analizează amânarea pachetului de sprijin pentru industria auto, ce ar putea include o revizuire a interdicției privind motoarele cu combustie prevăzute pentru 2035.
Analiștii consideră că relaxarea reglementărilor americane ar putea oferi producătorilor europeni o marjă suplimentară în tranziția către electrificare, în timp ce investitorii par să mizeze pe profituri ridicate pe termen scurt din vânzările de vehicule tradiționale.