Afacerile din comerțul auto scad la început de an, cu declin pe toate segmentele / Sectorul motocicletelor, cel mai afectat

Redacția TechRider
26 martie 2026
Sursa foto: Asada Nami | Dreamstime.com
Debutul de an aduce un recul vizibil pentru sectorul auto din România. După finalul de 2025, când activitatea era mai ridicată, luna ianuarie a venit cu o frânare puternică a afacerilor din comerțul cu autovehicule și motociclete.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din acest sector a scăzut semnificativ față de luna precedentă, conform Economedia.

În termeni bruti, declinul este de 21,4%, în timp ce seria ajustată în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare indică o scădere mai temperată, de 2,4%.

Scăderea nu este însă doar una de moment, specifică începutului de an. Comparativ cu ianuarie 2025, datele arată tot un minus, chiar dacă mai redus: -6,7% ca serie brută și -0,3% în varianta ajustată.

Scăderi pe linie în aproape toate segmentele

Privind în detaliu evoluția lunară (ianuarie 2026 vs. decembrie 2025), reculul a fost generalizat. Comerțul cu autovehicule a înregistrat cea mai abruptă scădere, de 29,4%. Nici segmentul motocicletelor nu a stat mai bine: comerțul cu motociclete, piese și accesorii, dar și activitățile de întreținere și reparare a acestora au coborât cu 22,0%.

În același timp, service-urile auto au consemnat un minus de 12,8%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a scăzut cu 3,9%.

Chiar și după ajustarea datelor pentru sezonalitate și zile lucrătoare, tendința rămâne negativă: -2,4% față de luna precedentă.

Declinul se vede și în comparația anuală

Raportarea la aceeași lună a anului trecut confirmă o tendință de răcire a pieței. În ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, toate segmentele analizate au înregistrat scăderi.

Cel mai afectat a fost segmentul motocicletelor, unde reculul ajunge la 11,8%. Comerțul cu autovehicule a scăzut cu 9,5%, în timp ce activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au consemnat un minus de 3,4%. Comerțul cu piese și accesorii auto a coborât cu 1,8%.

În varianta ajustată, imaginea este mai stabilă, dar tot negativă: -0,3% față de ianuarie 2025.

Per ansamblu, începutul lui 2026 confirmă o încetinire a activității în comerțul auto, după dinamica mai bună din lunile anterioare.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

