Debutul de an aduce un recul vizibil pentru sectorul auto din România. După finalul de 2025, când activitatea era mai ridicată, luna ianuarie a venit cu o frânare puternică a afacerilor din comerțul cu autovehicule și motociclete.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din acest sector a scăzut semnificativ față de luna precedentă, conform Economedia.

În termeni bruti, declinul este de 21,4%, în timp ce seria ajustată în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare indică o scădere mai temperată, de 2,4%.

Scăderea nu este însă doar una de moment, specifică începutului de an. Comparativ cu ianuarie 2025, datele arată tot un minus, chiar dacă mai redus: -6,7% ca serie brută și -0,3% în varianta ajustată.

Scăderi pe linie în aproape toate segmentele

Privind în detaliu evoluția lunară (ianuarie 2026 vs. decembrie 2025), reculul a fost generalizat. Comerțul cu autovehicule a înregistrat cea mai abruptă scădere, de 29,4%. Nici segmentul motocicletelor nu a stat mai bine: comerțul cu motociclete, piese și accesorii, dar și activitățile de întreținere și reparare a acestora au coborât cu 22,0%.

În același timp, service-urile auto au consemnat un minus de 12,8%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a scăzut cu 3,9%.

Chiar și după ajustarea datelor pentru sezonalitate și zile lucrătoare, tendința rămâne negativă: -2,4% față de luna precedentă.

Declinul se vede și în comparația anuală

Raportarea la aceeași lună a anului trecut confirmă o tendință de răcire a pieței. În ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, toate segmentele analizate au înregistrat scăderi.

Cel mai afectat a fost segmentul motocicletelor, unde reculul ajunge la 11,8%. Comerțul cu autovehicule a scăzut cu 9,5%, în timp ce activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au consemnat un minus de 3,4%. Comerțul cu piese și accesorii auto a coborât cu 1,8%.

În varianta ajustată, imaginea este mai stabilă, dar tot negativă: -0,3% față de ianuarie 2025.

Per ansamblu, începutul lui 2026 confirmă o încetinire a activității în comerțul auto, după dinamica mai bună din lunile anterioare.