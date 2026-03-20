Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat un set de 10 măsuri menite să reducă presiunea asupra prețurilor și stocurilor de hidrocarburi, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Recomandările vin după decizia organizației de a elibera cantități record de petrol din rezervele strategice și vizează atât autoritățile, cât și companiile și populația, cu scopul de a reduce consumul și de a limita impactul economic al perturbărilor din aprovizionare.

Printre principalele măsuri propuse se numără extinderea telemuncii, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h și utilizarea mai frecventă a transportului public. AIE sugerează și introducerea unor sisteme alternative de circulație în marile orașe, pentru a reduce aglomerația și consumul de carburant.

Organizația recomandă, de asemenea, utilizarea în comun a mașinilor, adoptarea unui stil de condus mai eficient și evitarea utilizării GPL pentru transport, acolo unde există alternative. În plus, AIE încurajează limitarea călătoriilor cu avionul, în special a celor de afaceri, dacă acestea pot fi înlocuite cu alte mijloace de transport.

„Reducerea călătoriilor de afaceri poate scădea rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru aviație”, subliniază organizația.

Pe lângă transport, recomandările vizează și consumul casnic și industrial. AIE sugerează utilizarea electricității pentru gătit în locul gazului și optimizarea consumului de hidrocarburi în industrie.

Potrivit instituției, aplicarea pe scară largă a acestor măsuri ar putea contribui semnificativ la stabilizarea piețelor energetice, în condițiile în care blocaje precum cel din Strâmtoarea Ormuz riscă să amplifice dezechilibrele din piața globală a petrolului.