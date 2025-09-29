ANALIZĂ Donald Trump promovează un „boom” în construcția de fabrici auto în Statele Unite / Analiștii piețelor auto nu sunt de aceeași părere

Președintele Donald Trump descrie frecvent o industrie auto americană în plină expansiune, alimentată de noi fabrici din Canada, Mexic și Europa, care, potrivit lui, vor produce în curând vehicule fabricate în America pentru piețele globale. Însă dovezile dovedesc contrariul, firmele de analiză spunând că fabricile, care nu sunt utilizate la capacitatea lor maximă, sunt pline de vehicule anterior importate, conform unei analize Reuters.

Trump susține că „fabricile auto se întorc”

Președintele american a declarat, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă, că există „atât de multe fabrici de automobile” sau se află în construcție. Câteva luni mai târziu, el a deplâns pierderea producției de automobile din SUA, spunând că „fabricile de mașini se întorc”. Cu toate acestea, dovezile care să indice o astfel de explozie a construcției de fabrici noi în SUA nu există.

În schimb, companiile fac schimbări tactice în fabricile deja existente, adaptându-se la cei doi piloni ai agendei economice promovate de Trump: tarifele și politicile ostile față de mașinile electrice. Pentru a evita tarifele, unii producători auto reechipează spațiile industriale existente și neutilizate din SUA pentru a construi vehicule pe care le importau și care acum sunt supuse unor taxe.

„Vedem fabrici subutilizate umplându-se cu produse care erau anterior importate. Nu există un boom al construcțiilor noi”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte al firmei de cercetare AutoForecast Solutions.

Companiile se orientează spre producția de mașini pe combustibili fosili

Nissan a declarat că intenționează să producă mai multe SUV-uri Rogue și alte vehicule la fabricile sale din Tennessee și Mississippi, reducând în același timp importurile din Japonia. Vehiculele japoneze sunt supuse unor taxe de 15% în conformitate cu un acord provizoriu cu administrația Trump.

Între timp, multe companii auto se retrag din angajamentele privind vehiculele electrice pe care le-au luat la începutul deceniului și se orientează către producția de vehicule pe benzină. O mare parte din investițiile de capital promovate de companii în ultimele luni reprezintă o renunțare la proiectele privind vehiculele electrice pe care le-au promovat în timpul administrației fostului președinte Joe Biden.

Marea miză colectivă a industriei pe vehiculele electrice, care a început la sfârșitul ultimului deceniu, a determinat o creștere bruscă a cheltuielilor fabricilor în timpul administrației Biden, arată cifrele firmei de consultanță AlixPartners.

Firma a urmărit investițiile de capital în SUA ale companiilor auto tradiționale din Detroit (GM, Ford și Stellantis, compania-mamă a Chrysler), precum și ale producătorilor exclusiv de vehicule electrice Tesla, Rivian și Lucid. În medie, aceste companii au cheltuit aproximativ 21 de miliarde de dolari anual între 2017 și 2020, aceeași perioadă cu primul mandat al lui Trump. În următorii patru ani, cu Biden la putere, cheltuielile lor au fost în medie de aproximativ 38 de miliarde de dolari pe an, cea mai mare parte fiind legată de producția de vehicule electrice și baterii.

Casa Albă preconizează o creștere a producției de vehicule și a exporturilor

Trump a făcut din economie piatra de temelie a brandului său politic, incluzând tarife, dereglementare și promisiuni de revitalizare industrială. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că politicile sale comerciale și energetice au alimentat deja investiții istorice în industria auto americană și au redus cu miliarde de dolari costurile de reglementare.

„Pe măsură ce aceste politici și acordurile comerciale fără precedent ale președintelui Trump cu UE, Japonia și alte țări vor intra în vigoare, mașinile vor ieși în curând de pe liniile de asamblare din Detroit către showroom-urile din Tokyo, Frankfurt și Paris”, a declarat Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Casa Albă notează că importurile de autovehicule, motoare și piese auto au scăzut cu aproximativ 10% față de primul trimestru al acestui an, până la 421,4 miliarde de dolari. Până în prezent, producția de vehicule din SUA a crescut cu aproximativ 4% în acest an, dar cifrele recente sunt sub media ultimului deceniu, arată datele Rezervei Federale.