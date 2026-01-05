Industria auto mondială a traversat în 2025 unul dintre cei mai dificili ani din ultimul deceniu, cu profituri în scădere pentru aproape toți marii producători. Costurile mai mari, încetinirea economiei globale și investițiile necesare pentru electrificare au redus semnificativ banii care rămân companiilor după vânzarea fiecărui automobil, arată o analiză realizată de Centrul de Management Auto (CAM), conform Profit.ro.

Scăderea profitabilității la nivel de industrie

Datele pentru primele trei trimestre ale anului indică o scădere clară a profitabilității la nivel de industrie. În medie, producătorilor le-au rămas doar 5,5% din venituri după acoperirea costurilor de funcționare, față de aproape 8% în aceeași perioadă a anului trecut. Per total, câștigurile industriei s-au redus cu aproape 30%, iar profitul mediu obținut din vânzarea unui vehicul a coborât la 2.218 euro, comparativ cu peste 3.300 de euro în 2024.

Ford – singura excepție

În acest context, o singură companie auto de mari dimensiuni a reușit să își îmbunătățească rezultatul net în 2025: Ford. Toți ceilalți mari producători analizați de CAM au înregistrat scăderi, fie în ceea ce privește profitul total, fie în banii câștigați din activitatea de bază.

Producătorii cel mai afectați

Printre companiile cele mai afectate se numără Mercedes-Benz, unde câștigurile obținute din activitatea curentă s-au redus la jumătate față de anul precedent. Scăderi importante au fost raportate și de Honda și Tesla, care au ajuns să păstreze doar o mică parte din veniturile generate de vânzările de automobile.

Alți producători, precum BMW și Hyundai, au pierdut la rândul lor din profitabilitate, însă continuă să se situeze peste media industriei. În schimb, Volkswagen Group, General Motors, Renault Group și BYD au raportat rezultate mai slabe decât în 2024.

Clasamentul profitabilității

După primele nouă luni ale anului, Toyota rămâne compania auto care câștigă cel mai mult din activitatea sa de bază, chiar dacă nivelul profitului este mai redus decât anul trecut. BMW ocupă locul al doilea, urmat de Hyundai Group. Renault Group se situează în apropierea mediei industriei, în timp ce Nissan și Stellantis au raportat pierderi.

Profitul mediu pe automobil

Diferențele dintre producători devin și mai vizibile atunci când profitul este raportat la numărul de vehicule vândute. În 2025, BMW obține cel mai mare câștig mediu pe automobil, cu aproape 4.500 de euro. Mercedes-Benz se află la mică distanță, cu puțin peste 3.200 de euro per vehicul. Ambele valori sunt însă mult sub cele înregistrate în anul precedent.

Tesla a coborât semnificativ la acest indicator. Dacă în 2024 era printre companiile cu cele mai mari câștiguri pe mașină, în 2025 profitul mediu a scăzut la puțin peste 2.100 de euro. Între timp, Toyota și Hyundai Group au depășit producătorul american la acest capitol.

Volkswagen Group se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații, cu un profit mediu de sub 1.000 de euro pe vehicul, aproape la jumătate față de anul anterior.

Volumele de vânzări globale

La nivel de volume, Toyota a fost liderul global în prima jumătate a anului, cu aproximativ 4,8 milioane de vehicule vândute. Volkswagen a urmat cu 4,3 milioane, iar Hyundai-Kia a ajuns la 3,7 milioane. General Motors a vândut circa 3 milioane de unități, în timp ce Stellantis s-a situat la 2,8 milioane.

Din Asia, BYD a continuat să crească rapid, cu peste 2,1 milioane de vehicule livrate în prima parte a anului. Cu toate acestea, compania chineză rămâne mai puțin profitabilă decât o parte dintre rivalii europeni și americani.

Avertismentele experților

Directorul CAM, Stefan Bratzel, avertizează că industria auto se află într-un moment de cotitură. „Industria auto se confruntă cu o perioadă de schimbări profunde, marcate de o creștere economică slabă, piețe incerte și costuri foarte mari legate de transformarea tehnologică”, spune acesta.

Viitorul industriei auto

Potrivit lui Bratzel, următorii ani vor aduce un proces accelerat de consolidare. „Unele companii vor dispărea de pe piață sau își vor pierde independența”, afirmă directorul CAM. El subliniază că presiunea va afecta atât producătorii tradiționali, cât și noii jucători din zona electromobilității.

Analiza mai arată că alianțele strategice vor deveni tot mai importante, deoarece multe companii nu vor mai putea susține singure investițiile necesare în electrificare, software și sisteme de conducere automatizate. În acest context, capacitatea de adaptare și controlul costurilor vor fi decisive pentru viitorul industriei auto globale.