Unele mașini second-hand aflate pe piața din România au avut un istoric complex, fiind înmatriculate anterior în mai multe state, iar în unele cazuri kilometrajul a fost dat înapoi cu sute de mii de kilometri, arată o analiză publicată de carVertical, citată de Agerpres.

Potrivit datelor companiei, dintre toate modelele rulate verificate pe piața locală, vehiculul care a schimbat cele mai multe țări a fost un Jaguar XJ, înmatriculat anterior în nu mai puțin de șapte state diferite.

Pe locul al doilea se află un BMW Seria 3, care a avut înregistrări în șase țări, în timp ce modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 au fost înmatriculate anterior în cinci state.

Mașini cu zeci de proprietari

Analiza arată că unele vehicule au trecut prin foarte mulți proprietari de-a lungul timpului. Cazul extrem identificat în România este un Mercedes‑Benz E 63 AMG, care a avut 22 de proprietari.

Acesta este urmat de un BMW Seria 3 cu 20 de proprietari și de un BMW X6 cu 19 proprietari.

Specialiștii atrag atenția că istoricul unor vehicule poate deveni dificil de urmărit după export. De exemplu, Germania, unul dintre cei mai mari exportatori de mașini second-hand din Europa, nu oferă altor state acces direct la bazele sale de date privind istoricul vehiculelor.

În momentul în care o mașină este vândută în altă țară, multe dintre informațiile despre istoricul ei rămân în bazele de date ale instituțiilor germane. Situații similare există și în alte state europene, ceea ce poate crea oportunități pentru vânzători necinstiți să ascundă informații relevante despre vehicule.

Potrivit analizei, printre mașinile verificate în România a fost identificată inclusiv o Skoda cu 36 de înregistrări de daune în istoricul său.

Cele mai avariate mașini identificate

Cea mai avariată mașină verificată în România a fost o Skoda Superb, cu 36 de înregistrări de daune. Aceasta este urmată de un Mercedes‑Benz ML‑Class cu 33 de înregistrări, respectiv de un Toyota Land Cruiser Prado cu 29 de înregistrări.

Autorii studiului precizează însă că numărul înregistrărilor nu reflectă neapărat numărul accidentelor. În unele situații, un singur incident poate genera mai multe înregistrări în rapoartele de daune, în funcție de modul în care au fost evaluate pagubele.

Mașinile de lux sunt cele pentru care costurile reparațiilor sunt cele mai ridicate. În România, cea mai mare valoare totală a daunelor a fost identificată la un Porsche 911 Targa 4 GTS, unde pagubele au fost estimate la 185.000 de euro.

Acesta este urmat de un Rolls‑Royce Ghost și de un Lamborghini Urus, fiecare cu daune totale de aproximativ 155.000 de euro.

Kilometraj manipulat cu sute de mii de kilometri

Analiza mai arată că manipularea kilometrajului rămâne o problemă majoră pe piața mașinilor rulate. În 2025, modelul cu cea mai mare diferență medie între kilometrajul real și cel afișat a fost Ford Tourneo Custom, cu aproximativ 327.000 de kilometri dați înapoi.

Pe următoarele poziții se află Citroën Jumper, cu o medie de 283.000 de kilometri, și Mercedes‑Benz GL‑Class, cu 281.000 de kilometri.

Specialiștii avertizează că frauda kilometrajului îi afectează în special pe cumpărătorii de mașini scumpe, care pot ajunge să plătească zeci de mii de euro în plus pentru vehicule al căror odometru a fost manipulat.

Studiul carVertical analizează rapoartele de istoric ale vehiculelor cumpărate de clienții companiei între ianuarie și decembrie 2025 în 18 țări europene. Compania operează în 37 de țări și colectează informații din peste 1.000 de baze de date internaționale, inclusiv registre ale autorităților, instituțiilor financiare și portalurilor de anunțuri auto.