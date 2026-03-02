Escaladarea crizei din Iran pune România într-o situație de vulnerabilitate fără precedent, din punct de vedere al aprovizionării cu carburanţi. Deși România este un producător regional de petrol, prețul la pompă și existenţa stocurilor sunt acum dictate de o combinație între tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și starea de suspendare temporară a capacităţii interne de rafinare.

Efectele crizei externe sunt amplificate de problemele cronice de aici. În prezent, două dintre cele mai importante unități de producție sunt indisponibile. Petromidia Năvodari, cea mai mare rafinărie a țării, operată de Rompetrol, este oprită în martie, pentru efectuarea lucrărilor anuale de mentenanţă.

