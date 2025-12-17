Autorităţile din Delhi restricţionează circulaţia unor autovehicule, în încercarea de a reduce poluarea atmosferică

Autorităţile din capitala Indiei, New Delhi, au introdus miercuri măsuri stricte în încercarea de a reduce poluarea, printre acestea numărându-se o interdicţie de circulaţie a autovehiculelor care nu respectă cele mai recente norme de control al emisiilor şi reglementarea prezenţei lucrătorilor în birourile private şi guvernamentale, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Indicele de calitate a aerului (AQI) din regiunea oraşului Delhi, unde locuiesc 30 de milioane de oameni, a atins un nivel „sever” în ultimele zile, depăşind de multe ori pragul de 450. În plus, un strat jos de ceaţă care a acoperit unele părţi ale oraşului a redus vizibilitatea, afectând zborurile şi circulaţia trenurilor.

Situaţia a determinat Comisia pentru gestionarea calităţii aerului să declare, sâmbătă, trecerea la etapa a patra, cel mai înalt nivel, din Planul de acţiune cu răspuns în etape pentru Delhi şi zonele limitrofe.

Restricţiile interzic intrarea în oraş a camioanelor diesel mai vechi, suspendă activitatea din construcţii, inclusiv în cadrul proiectelor publice, şi impun, de asemenea, participarea la cursuri şcolare în sistem hibrid.

Kapil Mishra, ministru în administraţia locală, a anunţat miercuri că toate birourile private şi guvernamentale din oraş vor funcţiona cu o prezenţă de 50%, restul angajaţilor lucrând de acasă. În plus, toţi muncitorii din construcţii înregistraţi, mulţi dintre ei fiind plătiţi cu ziua, vor primi o compensaţie de 10.000 de rupii (110 dolari) din cauza interdicţiei impuse, a declarat Mishra într-o conferinţă de presă, la Delhi.

Marţi, guvernul a pus în aplicare măsuri stricte împotriva poluării pentru autovehiculele din oraş, interzicând circulaţia acelora care nu respectă cele mai recente standarde de control al emisiilor. „Guvernul nostru se angajează să asigure aer curat în Delhi. Zilele următoare vom lua măsuri stricte pentru a garanta acest lucru”, a declarat marţi seara ministrul Mediului din Delhi, Manjinder Singh Sirsa.

Poluarea reprezintă o problemă în fiecare an în Delhi şi suburbiile sale în timpul iernii, când aerul rece şi dens reţine emisiile provenite de la autovehicule, şantiere şi arderea miriştilor din statele învecinate. Astfel, în aceste perioade sunt înregistrate unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare atmosferică din lume, locuitorii fiind expuşi la riscuri respiratorii grave.

Regiunea, în care locuiesc 30 de milioane de persoane, este acoperită de un strat dens de smog, cu un indice AQI ce atinge niveluri ridicate, chiar şi de 450. Valorile sub 50 sunt considerate bune.