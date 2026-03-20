Prețul benzinei standard a depășit pragul de 9 lei/litru în mai multe stații din România, în special în rețelele OMV și Rompetrol, în timp ce la OMV Petrom prețurile se mențin încă ușor sub acest nivel.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor, primele stații unde s-a depășit acest prag au fost cele Rompetrol din Pecica, unde litrul de benzină standard a ajuns la 9,07 lei. Ulterior, creșterile s-au extins și în rețeaua OMV, după scumpiri operate peste noapte de OMV Petrom, de aproximativ 15 bani pe litru pentru benzină și 19 bani pentru motorină.

Cele mai ridicate prețuri sunt înregistrate pe autostrăzi, unde benzina standard a ajuns la peste 9,1 lei/litru. De exemplu, la o stație OMV de pe Autostrada Soarelui, prețul a urcat la aproximativ 9,13 lei/litru.

În marile orașe, nivelul prețurilor este similar:

București: aproximativ 9,07 lei/litru

Sibiu: aproximativ 9,04 lei/litru

Autostrada A1 (km 49): circa 9,12 lei/litru

Scumpirile vin după patru majorări consecutive într-un interval de doar câteva zile, pe fondul tensiunilor de pe piața petrolului și al creșterii cotațiilor internaționale.

Analiștii avertizează că, dacă ritmul actual se menține, motorina standard ar putea ajunge la pragul de 10 lei/litru până la finalul lunii martie.

Impactul este deja vizibil pentru consumatori: un plin de 50 de litri de benzină într-o stație de pe autostradă depășește 450 de lei, cu aproximativ 90 de lei mai mult față de începutul anului.