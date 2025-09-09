Berlinul cere Bruxellesului să revizuiască planul de interdicţie a vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035

Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă „flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile şi flexibile”, a declarat cancelarul german la deschiderea Salonului Auto Internaţional de la Munchen.

Industria auto se alătură criticilor

Declaraţiile lui Friedrich Merz sunt mai prudente, dar în linie cu cele venite de la reprezentanţii marilor producători germani de automobile – BMW, Mercedes şi Volkswagen – cărora li s-a alăturat Stellantis, al patrulea grup ca mărime din lume, care şi-au exprimat public îndoielile cu privire la obiectivul stabilit de Bruxelles. „2035 nu este realizabil”, a declarat luni, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, solicitând „clauze de revizuire” anuale.

Friedrich Merz, susţinător al unui sector auto german, pe care l-a descris drept „esenţial pentru prosperitatea ţării”, a considerat că deciziile care „impun o singură tehnologie” nu sunt calea corectă. Protecţia climei, a spus el, trebuie realizată în modul cel mai rentabil posibil, rămânând în acelaşi timp flexibil în ceea ce priveşte tehnologiile.

Dispută între companii tradiționale și noii jucători

Chiar dacă sectorul auto mizează cu siguranţă pe vehiculele electrice, tranziţia în termeni de vânzări de modele noi în Europa este prea lentă pentru a garanta 100% până în 2035.

Totuşi, peste 150 de companii – producători de vehicule electrice, producători de baterii şi operatori de încărcare – văd lucrurile diferit şi luni au făcut un apel către preşedintele Comisiei Europene „să nu dea înapoi”.

Vineri, după încheierea Salonului auto de la Munchen, producătorii auto se vor întâlni cu Ursula von der Leyen la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul sectorului în faţa provocărilor electrificării, concurenţei şi tensiunilor comerciale.

Vocea angajaților și ofensiva Chinei

Jan Vlasak, în vârstă de 35 de ani, care lucrează pentru un producător german al cărui nume a refuzat să îl numească, spune că speră că UE va ceda. „Cred că (data 2035) ar trebui revizuită, împinsă înapoi cu cinci sau zece ani, asta ar fi bine”, a declarat Jan Vlasak.

„Este rar ca politicienii să se pronunţe atât de clar” pentru a apăra industria auto, a declarat şi Markus Sigmund, angajat la furnizorul de automobile Bosch. Potrivit acestuia, economia europeană este „într-un impas”, spre deosebire de China, un maestru în arta vehiculelor electrice accesibile.

În acest context, Salonul Auto de la Munchen beneficiază de o puternică prezenţă chineză: aproximativ 100 de expozanţi din aproximativ 700, o creştere de 40% faţă de 2023.

Duelul ofertelor pe piața europeană

Gigantul auto chinez BYD a prezentat luni modelul său compact Dolphin Surf, care din luna mai poate fi achiziţionat pentru aproximativ 20.000 de euro şi care va fi produs, de la sfârşitul acestui an, şi la viitoarea sa fabrică din Ungaria, ocolind astfel taxele vamale europene.

Cel mai mare producător german de automobile, Volkswagen, va răspunde în 2026 cu trei mărci principale – VW, Cupra şi Skoda – care vor lansa vehicule entry-level pentru aproximativ 25.000 de euro. Obiectivul este acela de a cuceri aproximativ 20% din segmentul maşinilor electrice mici din Europa, adică câteva sute de mii de vehicule pe an.

O absenţă notabilă de la Munchen este constructorul american Tesla, prezent acum doi ani, ale cărui vânzări europene, îngreunate de sprijinul politic pentru formaţiunile de extremă dreapta al lui Elon Musk, au scăzut cu 43% în prima jumătate a anului. Acest lucru ar trebui să ofere mărcilor chineze mai multă vizibilitate.