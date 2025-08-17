BMW investește 30 de milioane de euro într-un centru care va combina producția de serie cu vopsirea manuală

BMW investește 30 de milioane de euro pentru extinderea atelierului de vopsitorie de la uzina sa din Dingolfing (totodată cea mai mare uzină BMW din Europa).

Lucrările vor începe în septembrie 2025 și vor dura doi ani, iar în primăvara lui 2027 atelierul de vopsitorie ar urma să se extindă cu un nou Centru pentru Culori Speciale şi Individual.

Noul centru va oferi peste 2.000 de metri pătraţi de spaţiu pentru adăugarea finisajelor dorite de clienţi şi a opţiunilor de culori speciale la mai multe automobile, dar aduce și o creștere a eficienței acestor procese.

În prezent, atelierul de vopsitorie de la Dingolfing oferă deja o gamă largă de culori, tipuri de vopsea şi opţiuni de personalizare, cu până la 300 de nuanţe diferite din care clienţii pot alege, la care se adaugă finisajele speciale bicolore şi opțiuni speciale pentru serii mici exclusive, cum ar fi BMW 3.0 CSL.

În această vopsitorie, procesele automatizate din producția de serie sunt combinate cu cele manuale. Astfel, investiția vine să eficientizeze acest proces: primul strat de vopsea colorată va fi aplicat automat în producţia de serie, iar detalii speciale – dungi sau culori contrastante pe uşi şi caroserie pentru finisaje bicolore sau personalizate – vor fi adăugate manual ulterior în viitoarea extindere. Apoi, caroseriile se vor întoarce pe linia de producţie de serie pentru un strat final de lac transparent.

Potrivit BMW, echipa din noul centru pentru culori speciale va fi formată din peste 10 persoane. Totodată, timpii de producţie vor scădea cu 25% faţă de procesul actual, iar costurile per caroserie fabricată vor scădea și ele considerabil. În același timp, cuptoarele de uscare din noua extindere vor funcţiona cu electricitate în loc de gaz.