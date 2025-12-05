BMW livrează cea mai mare flotă electrică din istoria sa către PwC Belgia

BMW Group va furniza PwC Belgia cea mai mare flotă din istoria companiei, constând în 423 de SUV-uri BMW iX1 eDrive20 și 300 de Mini Aceman, toate complet electrice, se arată într-un comunicat de pe site-ul producătorului auto.

Pentru facilitarea utilizării vehiculelor, BMW va instala 270 de stații de încărcare la sediile PwC, ceea ce va ridica rețeaua totală de puncte de încărcare la 475 în Belgia.

Patrick Boone, CEO PwC Belgia, a declarat că decizia face parte din strategia companiei de a atinge neutralitatea CO₂ până în 2030. În plus, PwC va înlocui alte 499 de vehicule cu motoare cu combustie cu automobile electrice, ceea ce va ridica ponderea flotei cu propulsie zero emisii la 64%, iar a flotei cu emisii reduse la 90%.

Angajații mai beneficiază de opțiuni alternative pentru mobilitate sustenabilă, precum leasing de biciclete, transport public sau rambursarea costurilor cu creditele ipotecare.

BMW iX1 este SUV-ul complet electric al mărcii, echipat cu baterie de 64,7 kWh și motor de 150 kW (204 CP), autonomie WLTP de 430 km și accelerație 0-100 km/h în 8,6 secunde. Încărcarea rapidă la 130 kW duce bateria de la 10% la 80% în 29 de minute.

Mini Aceman este un crossover electric de segment B, cu baterii între 38,5 și 49,2 kWh și autonomie de 310–405 km, iar motoarele variază între 135 kW (184 CP) și 190 kW (258 CP).