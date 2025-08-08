Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe”

Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând cu anul viitor, potrivit FinanzNachrichten.

Această colaborare are ca scop să facă tehnologia accesibilă pentru milioane de șoferi, acoperind segmentele de piață de la cele de volum până la cele premium.

Mathias Pillin, Chief Technology Officer al diviziei de automobile de la Bosch, a declarat pentru „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” că software-ul dezvoltat în comun va fi gata pentru utilizare în vehiculele de serie până la mijlocul anului 2026. „Vrem să facem condusul automatizat disponibil pentru milioane de șoferi, de la segmentul de volum până la cel premium”, a spus Pillin.

Peter Bosch, șeful diviziei centrale de software a Volkswagen, Cariad, a subliniat importanța volumului mare de producție al Volkswagen în reducerea costurilor și în creșterea accesibilității acestei tehnologii. „Nu dezvoltăm un produs de nișă. Datorită volumului mare de producție al Volkswagen, putem oferi această tehnologie la un preț accesibil pentru mulți și, în același timp, să obținem profit”, a declarat Peter Bosch.

Bosch intenționează să ofere această tehnologie și altor producători auto, interesul fiind mare din partea producătorilor din Asia, Europa și America de Nord. „Clienții testează software-ul în prototipuri aproape de serie și îl consideră foarte bun”, a spus Mathias Pillin.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că software-ul autopilotului, bazat pe inteligență artificială, este o dezvoltare proprie completă, fără implicarea unor companii tehnologice americane. „Acesta este un produs made in Europe. Arătăm că industria auto germană stăpânește singură tehnologiile cheie ale inteligenței artificiale și ale condusului automatizat”, a declarat Peter Bosch.

Inițial, din motive reglementare, autopilotul va fi disponibil doar pentru condusul pe autostradă. Șoferul va putea lăsa computerului controlul vehiculului pentru perioade mai lungi de timp, dar trebuie să fie pregătit să preia din nou controlul în orice moment. Bosch și Volkswagen speră că, în viitor, autopilotul va putea fi utilizat și pe drumurile naționale și în oraș, ceea ce în prezent nu este permis legal în Germania.

Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea condusului automatizat și demonstrează capacitatea industriei auto europene de a inova și de a concura la nivel global. Prin colaborarea dintre Bosch și Volkswagen, tehnologia devine nu doar accesibilă, ci și profitabilă, deschizând calea pentru o adopție largă în rândul consumatorilor.

Inovația adusă de Bosch și Volkswagen în domeniul condusului automatizat este un exemplu clar al modului în care tehnologia poate fi utilizată pentru a îmbunătăți experiența de condus și pentru a face drumurile mai sigure. Prin dezvoltarea unui software propriu, bazat pe inteligență artificială, cele două companii demonstrează că Europa poate fi un lider în domeniul tehnologiilor auto avansate.

Pe măsură ce tehnologia avansează și reglementările se adaptează, este de așteptat ca condusul automatizat să devină o caracteristică standard în vehiculele noi. Bosch și Volkswagen sunt bine poziționate pentru a juca un rol cheie în această tranziție, aducând beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru industria auto în ansamblu.