Constructorul auto chinez BYD a prezentat o nouă generație de baterii pentru vehicule electrice, despre care compania susține că poate reduce semnificativ timpul de încărcare.

Potrivit companiei, pachetul poate fi alimentat de la 10% la 70% în doar cinci minute, iar pentru a ajunge aproape de 100% mai sunt necesare încă aproximativ patru minute.

Dacă aceste performanțe se confirmă în utilizarea reală, ele ar putea elimina una dintre principalele critici aduse mașinilor electrice: durata mare a încărcării comparativ cu alimentarea unui automobil cu motor termic.

BYD afirmă că sistemul funcționează rapid chiar și în condiții dificile. De exemplu, la –20°C, bateria ar putea fi încărcată de la 20% la 97% în mai puțin de 12 minute.

Noua baterie se numește Blade Battery 2.0 și urmează să fie introdusă pe Yangwang U7, o berlină electrică de lux de mari dimensiuni.

Încărcarea ultra-rapidă vine cu o condiție

Există însă un detaliu important care schimbă puțin imaginea spectaculoasă prezentată de producător.

Timpul de încărcare de câteva minute poate fi atins doar dacă vehiculul este conectat la noile stații BYD „Flash Charging”, capabile să livreze până la 1,5 megawați de putere.

Pentru comparație, cele mai rapide stații de încărcare din Europa și Statele Unite ajung în prezent, în general, la 350 kW, deși unele rețele au început să instaleze echipamente de 500 kW.

Cu alte cuvinte, performanța anunțată depinde direct de infrastructura dedicată pe care BYD încearcă acum să o construiască.

Pariul BYD pe încărcarea ultra-rapidă

Compania chineză mizează pe această tehnologie pentru a-și consolida poziția într-o piață din ce în ce mai competitivă. Producătorii chinezi lansează modele noi într-un ritm accelerat, iar războiul prețurilor din sectorul vehiculelor electrice s-a intensificat.

BYD are totuși un avantaj major: este în prezent cel mai mare producător de vehicule electrice din lume. Compania continuă să vândă mai mult decât rivalii locali Li Auto, Xpeng, Xiaomi sau Zeekr, dar și decât Tesla în anumite perioade.

Totuși, începutul anului 2026 a adus și un semnal de alarmă. Vânzările cumulate din ianuarie și februarie au scăzut cu aproximativ 36% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În acest context, o tehnologie de încărcare extrem de rapidă ar putea deveni un argument important pentru atragerea clienților.

Tehnologia din spatele Blade Battery 2.0

Noua baterie utilizează chimia litiu-fier-fosfat (LFP), o soluție pe care mulți producători auto o preferă deoarece reduce costurile. LFP nu folosește metale scumpe precum cobaltul sau nichelul, ceea ce face ca producția să fie mai ieftină.

Datele BloombergNEF arată că bateriile LFP costă aproximativ 81 de dolari pe kWh, în timp ce bateriile NMC (nichel-mangan-cobalt) ajung la aproximativ 128 de dolari pe kWh.

Există însă și un dezavantaj. Bateria LFP are o densitate energetică mai mică, ceea ce înseamnă că bateria poate stoca mai puțină energie și, implicit, autonomia este limitată. Din acest motiv, producătorii occidentali folosesc cel mai des această tehnologie pe modele electrice mai accesibile.

Strategia BYD este diferită: compania încearcă să compenseze autonomia mai mică prin reducerea drastică a timpului de încărcare.

Autonomie și infrastructură

În cazul modelului Yangwang U7, bateria ar putea asigura o autonomie de puțin peste 1.000 km conform ciclului chinezesc CLTC. Acest standard este însă considerat optimist și tinde să supraestimeze autonomia cu aproximativ 35% față de ciclul american EPA, potrivit TechCrunch.

În utilizarea reală, autonomia ar putea fi mai aproape de 400 de mile (circa 640 km).

Prin comparație, Lucid Air Grand Touring poate parcurge 512 mile cu o baterie de 117 kWh, potrivit testelor EPA.

Totuși, diferențele de autonomie ar putea deveni mai puțin importante dacă o mașină electrică poate adăuga aproximativ 380 de km de autonomie în doar cinci minute.

În paralel cu noua baterie, BYD dezvoltă și infrastructura necesară. Compania spune că a instalat deja 4.200 de stații Flash Charging în China și intenționează să construiască încă aproximativ 16.000 până la finalul anului.

Stațiile folosesc cabluri suspendate de structuri deasupra locurilor de parcare, astfel încât acestea să poată alimenta vehiculul din ambele părți. În plus, instalațiile vor integra baterii de stocare la scară de rețea, menite să reducă presiunea asupra rețelei electrice.

Interesant este că BYD a experimentat deja sisteme de încărcare foarte puternice. Înainte de lansarea tehnologiei Flash Charging, compania introdusese un sistem de 1 megawatt pentru sedanul Han L, care folosea două cabluri de încărcare de 500 kW conectate simultan.

Acum, producătorul chinez încearcă să ducă conceptul și mai departe. Dacă infrastructura se va extinde suficient, încărcarea în câteva minute ar putea deveni unul dintre cele mai puternice argumente pentru adoptarea vehiculelor electrice.