Camioanele fără șofer ale companiei Aurora încep operațiuni nocturne / Compania anunță și extinderea în Arizona

Industria vehiculelor autonome comerciale a făcut un pas important în această săptămână, Aurora Innovation extinzându-și operațiunile de transport de marfă fără șofer la orele nocturne și deschizând un nou terminal în Phoenix, potrivit Freightwaves.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aurora Innovation, un producător de tehnologie pentru camioane autonome, a anunțat miercuri extinderea operațiunilor sale comerciale, care au început în luna mai. Extinderea presupune creșterea flotei de camioane autonome la trei unități și atingerea pragului de peste 32.000 km parcurși fără șofer până la sfârșitul lunii iunie, prin efectuarea de transporturi regulate de marfă fără prezență umană în cabină. Totodată, compania a anunțat deschiderea unui terminal în Phoenix.

Compania a declarat că flota sa de camioane efectuează acum până la 12 curse pe zi pe acest coridor, inclusiv două curse pe timp de noapte. Trecerea la operațiuni nocturne marchează o etapă importantă în progresul Aurora către o logistică autonomă scalabilă, disponibilă 24 de ore din 24. Potrivit companiei, tehnologia sa de înaltă performanță FirstLight LiDAR permite camioanelor să detecteze obstacole la o distanță mare, oferind un timp de reacție mai bun, chiar și în întuneric.

„Eficiența, timpul de funcționare și fiabilitatea sunt importante pentru clienții noștri, iar Aurora demonstrează că putem oferi aceste lucruri”, a declarat Chris Urmson, cofondator și CEO al Aurora, într-un comunicat de presă. „La doar trei luni de la lansare, operăm fără șoferi zi și noapte și ne-am extins rețeaua de terminale la Phoenix. Progresul nostru rapid începe să dezvăluie întreaga valoare a camioanelor autonome pentru clienții noștri, care are potențialul de a transforma industria transporturilor rutiere, evaluată la trilioane de dolari.”

Pentru a profita de acest impuls, compania a extins operațiunile de conducere pe timp de noapte pe banda existentă fără șofer, de la Dallas la Houston. Extinderea permite utilizarea continuă, scurtând timpii de livrare și contribuind la rentabilitatea transporturilor rutiere autonome.

Aurora notează că deblocarea operațiunilor autonome pe timp de noapte poate îmbunătăți și siguranța rutieră.

Compania a citat un raport al Administrației Federale pentru Siguranța Transportatorilor Auto din 2021 privind accidentele cu camioane și autobuze de mare tonaj, care a constatat că 37% din accidentele mortale în care au fost implicate camioane de mare tonaj au avut loc pe timp de noapte.Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că vehiculele parcurg mai puțini kilometri în aceste ore.

În comparație cu un șofer uman, care se poate confrunta cu provocări precum vizibilitatea redusă și oboseala, camioanele autonome sunt echipate cu o serie de camere, lidar și radar, care permit vehiculelor o vizibilitate mai bună.

Sistemul de conducere autonomă SAE L4 al Aurora, numit Aurora Driver, poate detecta obiecte în întuneric la o distanță de peste 400 de metri prin intermediul sistemului său propriu, FirstLight Lidar, cu rază lungă de acțiune. Lidar-ul poate identifica pietoni, vehicule și alte obstacole cu până la 11 secunde mai repede decât un șofer tradițional, potrivit companiei.

Lidar-ul tradițional cu modulație de amplitudine (AM), care este utilizat pentru detectarea pe distanțe scurte atât în sistemele de asistență la conducere, cât și în sistemele de conducere autonomă, funcționează prin emiterea de impulsuri scurte de lumină laser la o frecvență fixă. Această abordare face ca lidarul AM să fie vulnerabil la interferențe din alte surse de lumină, precum alte sisteme lidar sau razele solare, ceea ce limitează raza sa de acțiune la aproximativ 200 de metri. Lidar FMCW, pe de altă parte, emite un flux constant de lumină laser care își schimbă frecvența la intervale regulate.

Pe lângă extinderea flotei și a operațiunilor, terminalul inaugurat în iunie la Phoenix face parte dintr-o strategie bazată pe infrastructură redusă. Aurora precizează că acest model va reflecta modul în care compania plănuiește să se integreze în viitor cu terminalele clienților, concepute pentru a accelera lansarea pe piață.

Extinderea rutei de peste 15 ore dintre Fort Worth și Phoenix deschide oportunități de a demonstra capacitatea camioanelor autonome de a reduce timpul de tranzit la jumătate în comparație cu un singur șofer, care este limitat la 11 ore de serviciu. Aurora testează transportul autonom pe ruta Phoenix cu doi clienți.