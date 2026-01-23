Cancelaria prim-ministrului lansează licitația pentru 19 pick-up-uri în leasing, în valoare de 2,18 milioane de lei

Cancelaria prim-ministrului a anunțat lansarea unei licitații publice în platforma SEAP pentru furnizarea a până la 19 autovehicule prin servicii de leasing operațional.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, valoarea totală estimată a acordului-cadru se ridică la 2.188.800 de lei, iar vehiculele vizate sunt din categoria N1, cu caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închisă, destinate utilizării mixte și având arhitectură închisă.

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 36 de luni, fără ca instituția să dobândească dreptul de proprietate asupra autovehiculelor. Conform documentației, leasingul operațional presupune utilizarea bunurilor pe o durată determinată, cu returnarea acestora către proprietar la finalul contractului, fără obligație de cumpărare, iar costurile de întreținere și alte servicii pot fi incluse în pachetul contractual.

Este necesar cel puțin un autovehicul pentru activitatea curentă a cabinetului șefului Cancelariei prim-ministrului

În prezent, în cadrul Cancelariei își desfășoară activitatea 14 demnitari — trei secretari de stat, zece consilieri de stat și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat — motiv pentru care este necesar un număr minim de 14 autovehicule pentru activitatea acestora.

De asemenea, instituția precizează că este necesar cel puțin un autovehicul pentru activitatea curentă a cabinetului șefului Cancelariei prim-ministrului, precum și minimum patru autovehicule pentru desfășurarea activităților structurilor de specialitate, care includ gestiunea economico-administrativă, protocolul, comunicarea, prezența la termene de judecată, deplasările la Trezorerie, transportul către instituții publice pentru obținerea avizelor și participarea la ședințe interinstituționale.

Autovehiculele din categoria N1 nu intră sub incidența prevederilor OUG nr. 52/2025 privind măsurile bugetare

Potrivit anunțului, autovehiculele din categoria N1 nu intră sub incidența prevederilor OUG nr. 52/2025 privind măsurile bugetare și implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, ofertanții trebuie să demonstreze experiență similară, respectiv furnizarea de autovehicule cu o valoare cumulată de minimum 729.600 de lei fără TVA, în cadrul unuia sau a cel mult trei contracte finalizate în ultimii trei ani.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 februarie.