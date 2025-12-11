Carburanții continuă să se ieftinească / A cincea scădere consecutivă a prețurilor la benzină și motorină

A cincea ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie vine la doar o zi față de cea precedentă. Economica.net relatează că, după o ieftinire a benzinei, astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom, cel mai mare distribuitor de carburanți din România.

Stația Petrom de pe Șoseaua Pipera anunță un preț de 7,66 lei / litrul de motorină standard, conform comparatorului de prețuri peco-online.ro. Prețul motorinei a crescut foarte mult în lunile octombrie și noiembrie, cu 44 de bani pe litru, deci ieftinirile de acum mai ridică din presiunea pe acest carburant, care este, de departe, cel mai folosit în România. Doar de la începutul lunii am avut o ieftinire cumulată de 19 bani pe litru, la motorină.

Este a cincea modificare de preț la carburanți din această lună, și în același timp a cincea ieftinire consecutivă. Ultima modificare de prețuri ale carburanților a avut loc chiar ieri, când prețurile au scăzut cu 4 bani pe litru, doar la benzină.

Noi scumpiri ale carburanților, așteptate la final de an

Potrivit Economica.net, accizele la carburanți, care au crescut deja la 1 august, vor mai crește încă o dată la 1 ianuarie 2026. Astfel că, dacă acum accizele sunt de 2,55 lei/litru la motorină și 2,78 lei/litru la benzină, accizele cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026 sunt de 3,06 lei pe litru la benzină și de 2,80 lei pe litru la motorină, dacă legislația rămâne așa.

Așadar, strict din cauza creșterii fiscalității, carburanții se vor mai scumpi încă o dată la 1 ianuarie 2026. Atunci, benzina se va scumpi cu 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu 30 de bani pe litru, cu potențialul de a trece de prețul de 8 lei / litru.