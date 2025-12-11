dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
15 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Carburanții continuă să se ieftinească / A cincea scădere consecutivă a prețurilor la benzină și motorină

Daniel Simion
11 decembrie 2025
Sursa foto: Petrom
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

A cincea ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie vine la doar o zi față de cea precedentă. Economica.net relatează că, după o ieftinire a benzinei, astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom, cel mai mare distribuitor de carburanți din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Stația Petrom de pe Șoseaua Pipera anunță un preț de 7,66 lei / litrul de motorină standard, conform comparatorului de prețuri peco-online.ro. Prețul motorinei a crescut foarte mult în lunile octombrie și noiembrie, cu 44 de bani pe litru, deci ieftinirile de acum mai ridică din presiunea pe acest carburant, care este, de departe, cel mai folosit în România. Doar de la începutul lunii am avut o ieftinire cumulată de 19 bani pe litru, la motorină.

Este a cincea modificare de preț la carburanți din această lună, și în același timp a cincea ieftinire consecutivă. Ultima modificare de prețuri ale carburanților a avut loc chiar ieri, când prețurile au scăzut cu 4 bani pe litru, doar la benzină.

Noi scumpiri ale carburanților, așteptate la final de an

Potrivit Economica.net, accizele la carburanți, care au crescut deja la 1 august, vor mai crește încă o dată la 1 ianuarie 2026. Astfel că, dacă acum accizele sunt de 2,55 lei/litru la motorină și 2,78 lei/litru la benzină, accizele cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026 sunt de 3,06 lei pe litru la benzină și de 2,80 lei pe litru la motorină, dacă legislația rămâne așa.

Așadar, strict din cauza creșterii fiscalității, carburanții se vor mai scumpi încă o dată la 1 ianuarie 2026. Atunci, benzina se va scumpi cu 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu 30 de bani pe litru, cu potențialul de a trece de prețul de 8 lei / litru.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...