Cea mai mare scădere din ultimele 10 luni în vânzările auto din China / Hibridele și electricele reprezintă cea mai mare pondere

Vânzările anuale de automobile din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, înregistrând a doua scădere lunară consecutivă și cea mai mare scădere din ultimele 10 luni, potrivit datelor publicate luni citate de Reuters. Declinul vine pe fondul diminuării cererii de achiziționare de vehicule înainte de reducerea subvențiilor guvernamentale la sfârșitul anului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Vânzările de mașini pe cea mai mare piață auto din lume s-au situat la 2,24 milioane luna trecută, după scăderea de 0,8% din octombrie, potrivit datelor furnizate de Asociația Chinei pentru Autoturisme. Scăderea mai accentuată a fost „anormală”, deoarece vânzările au fost, în general, destul de puternice în ultimele două luni ale anului, a declarat Cui Dongshu, secretarul general al organismului industrial, dar a evocat condițiile de acum 17 ani.

„O anomalie similară s-a produs în 2008, când consumul era sub presiune”, a adăugat el.

Vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in au reprezentat un procent record de 58,9% din totalul vânzărilor de autovehicule. Conform datelor oficiale, în primele 11 luni, numărul de autovehicule subvenționate în schimbul unor vehicule electrice și hibride plug-in a depășit 11,2 milioane de unități.

Reducerea subvențiilor guvernamentale spre sfârșitul anului este considerată a afecta încrederea consumatorilor la nivel național. În plus, scăderea semnificativă a vânzărilor de mașini pe benzină și baza ridicată de anul trecut au contribuit la scăderea vânzărilor totale din luna trecută, potrivit lui Cui, care se așteaptă ca vânzările pe întreg anul să crească cu 5%.

Vânzările de mașini sunt estimate să rămână în mare parte constante în 2026, când concurența în China va deveni și mai acerbă, cu „un număr posibil record de modele noi”, au afirmat analiștii CMBI într-o notă.

Pentru a stimula vânzările înainte ca reducerile fiscale la achiziționarea de vehicule electrice și hibride să se înjumătățească începând cu 2026, mulți producători auto au introdus subvenții de până la 15.000 de yuani (2.120 dolari) pentru comenzile efectuate înainte de sfârșitul anului, care ar putea fi livrate abia anul viitor.

Pe măsură ce problemele legate de supracapacitate și concurența excesivă se agravează, Beijingul a eliminat vehiculele electrice de pe lista industriilor strategice dintr-o foaie de parcurs pentru următorii cinci ani, semnalând probabil o perioadă mai dificilă în viitor.

Implicat într-o luptă în segmentul bugetar cu rivali precum Geely și Leapmotor, ale căror vânzări au continuat să atingă noi maxime, gigantul auto local BYD a încheiat luna noiembrie cu vânzări mai mici decât în anul precedent. A fost a treia lună consecutivă de scădere a vânzărilor BYD la nivel global, în ciuda livrărilor record în străinătate din luna trecută. Compania a atins 91% din ținta de vânzări redusă pentru acest an.

Vânzările Tesla în China au crescut la 73.145 de unități luna trecută, după ce în octombrie au scăzut la 26.006, cel mai mic nivel din ultimii trei ani. Noul său rival agresiv, Xiaomi, a livrat peste 40.000 de vehicule electrice pentru a treia lună consecutivă, atingând deja obiectivul anual de vânzări de 350.000 de vehicule.

Creșterea globală a exporturilor de mașini a crescut la 52,4% de la 27,7% în octombrie. CMBI estimează că majoritatea creșterii exporturilor de mașini din China va proveni de la vehiculele electrice și PHEV anul viitor, exporturile acestora crescând cu 40% față de anul acesta, până la 2,83 milioane de vehicule.