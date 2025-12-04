Miniştrii europeni ai Transporturilor au respins joi propunerea Comisiei Europene de a face obligatorii inspecţiile tehnice anuale pentru maşinile şi autoutilitarele mai vechi de 10 ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

În prezent, aceste vehicule sunt supuse unor inspecţii obligatorii odată la doi ani în UE, iar unele ţări, precum Franţa şi Germania, impun aceiaşi regulă şi maşinilor cu o vechime de peste patru ani.

Miniştrii Transporturilor din ţările membre s-au opus acestei măsuri

Pentru a consolida siguranţa rutieră şi a combate poluarea provocată de maşini, Bruxelles-ul a propus, în aprilie, trecerea la un sistem de control anual obligatoriu, ca parte a unei revizuiri a reglementărilor care datează din 2014.

Cu toate acestea, miniştrii Transporturilor din ţările membre, reuniţi la Bruxelles, s-au opus acestei măsuri, pledând pentru menţinerea sistemului actual (inspecţii la fiecare doi ani), în special pentru a evita „impunerea unor costuri suplimentare proprietarilor de vehicule”, potrivit unui comunicat de presă al Consiliului UE.

19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere pe întreg continentul anul trecut

În schimb, miniştri au aprobat, parţial, alte propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi implementarea unor noi metode de monitorizare a emisiilor de oxizi de azot şi particule în suspensie, precum şi măsuri împotriva manipulării kilometrajului. Aceste decizii nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea necesită aprobarea Parlamentului European, care nu şi-a adoptat încă poziţia cu privire la propunerile Comisiei.

În cazul unui dezacord între cele 27 de state membre şi deputaţii europeni, aceştia vor trebui să negocieze pentru a găsi un compromis.

Potrivit executivului european, aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere pe întreg continentul anul trecut.