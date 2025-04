Cele mai accesibile modele Plug-in Hybrid (PHEV) oferite pe piața din România: Combinația electricitate + benzină și autonomia extinsă vin cu un preț

Când vine vorba de electrificarea domeniului auto, modele Plug-in Hybrid par să fie, cel puțin pentru moment, soluția optimă.

Pe de o parte, oferă o autonomie mai mică sau mai mare în regim pur electric, de multe ori suficientă pentru oraș sau distanțe scurte în afara acestuia, iar pe de altă parte posesorul nu renunță la variana autonomiei extinse și nu este condiționat de o stație de încărcare pentru a putea parcurge o distanță mare.

Totodată, modelele PHEV pot pune capăt dezbaterii privind oportunitatea cumpărării în prezent a unei mașini electrice sau a uneia cu motor termic.

Aceste avantaje se văd și în statistici: vânzările de PHEV au crescut anul trecut de la 5.497 unități la 6.412 de unități, deci cu peste 16%. Cele mai vândute modele PHEV au fost Ford Kuga cu 593 de unități, dar în scădere cu 17%, Toyota RAV4 cu 500 de unități (+30%) și Hyundai Tucson (+27,4%).

Însă, există și dezavantaje, iar cel mai mare este prețul de vânzare. Tehnologia costă, iar implementarea ei pe un model oferit și cu motor termic înseamnă un preț mai mare de vânzare pentru versiunea PHEV, uneori și cu peste 50% în plus.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai accesibile modele PHEV oferite pe piața locală.

A3 Sportback PI 40 TFSI e PHEV

Audi oferă modelul A3 Sportback 40 TFSI e pe segmentul PHEV, însă cel mai mic model Audi disponibil în versiune Plug-in Hybrid vine cu un preț de pornire de peste 46.000 de euro. Având în vedere dimensiunile de 4,3 metri lungime, prețul este destul de mare, însă trebuie ținut cont că vorbim de o marcă premium, iar autonomia oferită este bună.

Pentru acești bani se oferă o putere totală de 204 cai-putere, dintre care puterea maximă a motorului electric este de 116 putere, iar restul vine de la motorul de benzină de 1,5 litri cu patru cilindri. Puterea ajunge pe asfalt prin intermediul unei cutii de viteze S-tronic cu 6 trepte, iar viteza maximă este de 225 km/oră.

Autonomia electrică în regim combinat este de 141 de kilometri, iar viteza de încărcare este de 3,6 kw, potrivit producătorului.

Citroen C5 Aircross PHEV

Francezii oferă pe piața din România două modele PHEV: C5 Aircross și C5 X PHEV, iar dintre acestea SUV-ul C5 Aircross este mai ieftin. Totuși, prețurile acestuia în varianta Plug-in Hybrid sar bine de 40.000 de euro.

Cu o baterie de 13,2 kW, C5 Aircross poate parcurge în regim electric 64 de kilometri. Puterea combinată este de 180 sau 225 de cai-putere, benzină și electric, iar viteza maximă de încărcare a bateriei este de 7,4 kw.

C5 Aircross poate funcționa în modul pur electric până la o viteză maximă de 135 km/oră.

Ford Tourneo Connect PHEV

Cel mai ieftin model Ford PHEV în România este Tourneo Connect, care începe de la aproximativ 41.000 de euro.

Este adevărat că pe piața locală forma acestui model nu este cea mai căutată, iar van-ul nu este prima alegere a românilor când vine vorba de transportul familiilor, însă Tourneo Connect este un model care poate transporta până la 7 persoane și oferă o autonomie electrică de până la 110 kilometri. Vine cu 2 uși culisante pentru acces facil și poate atinge o viteză maximă de 180 km/oră.

Van-ul cu 2 au 3 rânduri de scaune, în funcție de model, are o putere maximă de 150 de cai-putere și un cuplu maxim de 360 NM. Totodată, este disponibil și cu tracțiune integrală.

Tourneo Connect are dimensiuni generoase, cu 4,5 metri lungime și 1,93 lățime, însă portbagajul este cu adevărat impresionant: dacă se folosesc doar două locuri oferă peste 2.500 de litri disponibili. Cu 5 persoane în mașină și încărcat până la tava pentru pachete, oferă 1.213 litri.

Kia Niro PHEV

Niro nu este un model nou, el având un istoric pe piața Plug-in Hybrid, iar noul Niro se află deja la a treia generație a platformei K.

Coreeanul vine cu o autonomie în regim pur electric de până la 65 de kilometri și o baterie de 11,1 kWh, iar prețurile încep de la aproximativ 37.000 de euro.

Viteza de încărcare este de 3,3 kw, iar viteza maximă pe care Kia Niro PHEV o poate atinge în regim pur electric este de 134 km/oră.

Alături de motorul electric se află un motor pe benzină de 93 de cai-putere, iar puterea totală a celor două de care poate beneficia șoferul este de 169 de cai-putere, iar cuplul maxim de 265 Nm.

La 4,4 metri lungime și 1,82 lățime, Kia Niro oferă un portbagaj de 384 de litri.

Hyundai Tucson PHEV

Cel mai ieftin model PHEV al constructorului Hyundai este Tucson, care începe de la aproximativ 33.000 de euro, însă este mai ieftin prin programul RABLA.

La banii acești, clienții primesc un SUV de dimensiuni medii cu o putere total de 252 de cai-putere și un cuplu maxim de 367 de Nm.

Motorul pe benzină de 1,6 litri dezvoltă 160 de cai-putere, iar cel electric 98 de cai-putere, iar cu aceste propulsoare SUV-ul coreean atinge o viteză maximă de 186 km/oră și realizează sprintul 0-100km/oră în 8,1 secunde.

La 4,5 metri lungime și 1,86 lățime, Tucson PHEV cântărește aproape 1,9 tone, iar portbagajul este generos la peste 550 de litri.

Opel Astra PHEV

Cel mai accesibil model PHEV al germanilor care fac parte din Stellantis este Astra Plug-in Hybrid.

Oferit în două variante de putere, 180 și 225 de cai-putere, Astra PHEV vine echipat cu o cutie de viteze automată cu 8 trepte și oferă o autonomie pur electrică de puțin peste 65 de kilometri. Încărcare se face cu 3,7 kw.

Motorul pe benzină are 1,6 litri, iar rezervorul de benzină are 42 de litri. Opel Astra PHEV are aproape 4,4 metri lungime.

Prețurile încep de la peste 38.000 de euro.

MG EHS PHEV

SUV-ul mărcii MG aduce o autonomie pur electrică de puțin peste 100 de kilometri, dar și o baterie de 21 kWh, la un preț de pornire de peste 37.000 de euro.

Puterea combinată a motoarelor este de 338 de cai-putere, motorul electric este de 183 de cai-putere, iar propulsorul turbo pe benzină are o cilindree de 1,5 litri.

Transmisia este automată, cu șapte trepte. Viteza maximă este de 190 km/oră, iar sprintul se realizează în sub 7 secunde.

Potrivit producătorului, autonomia combinată este de peste 1.000 de kilometri.

Skoda Kodiaq PHEV

Cel mai mare SUV al cehilor este oferit și în variantă Plug-in Hybrid pe piața locală. Modelul vine cu transmisie automată DSG, tracțiune față și dezvoltă în total 204 cai-putere, dintre care 75 vin de la motorul electric, iar 150 de la cel pe benzină de 1,5 litri.

Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid se laudă cu o autonomie în regim pur electric de peste 120 de kilometri și un consum de 17,3 kWh/100 km.

Modelul de aproape 2 tone are peste 4,75 metri lungime și 1,86 metri lățime și un ampatament de aproape 2800 mm.

Prețul de pornire este 44.000 de euro.

Toyota CH-R PHEV

Noua Toyota CH-R are un preț de pornire de peste 40.000 de euro.

Cross-over-ul japonez oferă o putere totală de 223 CP, viteza maximă este de 180 km/oră, iar sprintul 0-100 se realizează în 7,4 secunde. Motorul pe benzină dezvoltă 151 de cai-putere și are 2 litri, iar cel electric 163 CP.

Cu o baterie de 13,6 kWh, Toyota CH-R este capabilă să parcurgă în regim electric distanța de maximum 66 km. Încărcarea bateriei se face cu cel mult 7 kw.

CH-R are 4,36 metri lungime, un portbagaj de 310 litri și o gardă la sol de 137 mm.

Mazda MX-30

Micul SUV japonez este oferit pe piața din România în versiune electrică sau PHEV.

Modelul PHEV costă de 37.900 de euro în sus și oferă o autonomie pur electrică de 94 de kilometri cu ajutorul unei baterii de 17,8 kWh. Unde suferă puțin japonezul este la dimensiuni, având 4,39 metri lungime și 1,79 metri lățime.

Puterea totală este de 166 CP, cuplul maxim de 260 Nm, iar transmisia este automată, tracțiunea fiind pe o singură punte. Viteza maximă a lui MX30 este de 140 km/oră.

Peugeot 308 PHEV

Peugeot 308 PHEV oferă o autonomie 100% electrică de aproximativ 66 km și o baterie de 17,2 kWh, iar transmisia este automată cu șapte trepte.

Modelul vine cu o putere totală de 195 CP, dintre care 100 CP provin din motorul pe benzină și 92 CP din motorul electric, iar prețurile încep de la 40.000 de euro.

308 are 4,36 metri lungime și 1,85 lățime, iar capacitatea portbagajului este de 361 de litri.