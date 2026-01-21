Centru multimodal pentru autobuze electrice, în Chitila. Investiție de peste 40 de milioane de lei

Orașul Chitila din județul Ilfov va avea o autobază dedicată transportului public electric, printr-un proiect de infrastructură finanțat din fonduri europene, bugetul de stat și bugetul local, se arată într-un comunicat al primăriei.

Proiectul vizează construirea unui centru multimodal pentru autobuze electrice pe strada Cartierului nr. 22 și are ca obiectiv modernizarea infrastructurii de transport public urban, în vederea sprijinirii tranziției către un transport sustenabil și eficient energetic.

Potrivit documentației, autobaza va avea o capacitate de operare pentru minimum 21 de autobuze electrice. Infrastructura va include facilități auxiliare precum clădire de dispecerat, zone de parcare, spații tehnice, spălătorie și rampe de inspecție.

„Obiectivul de investiţii este amplasat pe un teren cu o suprafață de 15.220 mp, aparținând domeniului public, cu acces auto pe latura sudică”, menționează Primăria Chitila.

Suprafețele amenajate vor fi repartizate astfel:

6.437 mp carosabil

484 mp pietonal

8.531 mp spații verzi

În primul an de funcționare, proiectul estimează un număr de peste 4,85 milioane de utilizatori ai serviciilor de transport public noi sau modernizate. Totodată, este prevăzută o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 4.987 de tone CO₂, ca urmare a operării autobuzelor electrice găzduite în noua autobază.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 40.222.991,10 lei, cu TVA inclus. Din această sumă, 15.767.412,51 lei (39,20%) reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 23.651.118,76 lei (58,80%) provin din bugetul național, iar contribuția bugetului local este de 804.459,83 lei, respectiv 2% din valoarea eligibilă.