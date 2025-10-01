CEO-ul Ford spune că numele Mustang va supraviețui / Jim Farley: „Este cel mai bine vândut coupé sport din lume”

Chiar dacă modelul Mustang nu mai are concurenți direcți, coupé-ul american nu se descurcă prea bine în vânzările din State. Ford a vândut puțin peste 23.500 de unități în prima jumătate a anului în SUA, dar Jim Farley susține că producătorul din Dearborn nu va renunța la emblematicul model, conform unui interviu acordat The Verge.

Mustang se vinde mai bine pe piețele externe decât în SUA

CEO-ul Ford, Jim Farley, a dezvăluit că mai multe persoane cumpără mașina pony în afara Statelor Unite ale Americii decât în interiorul său. Acest lucru îi dă companiei din Dearborn încrederea nu numai să mențină mașina în vânzare, ci și să-i asigure viitorul pe termen lung prin investiții financiare. Șeful Ford susține că „toată lumea vrea să facă burnout”, iar Mustang este instrumentul potrivit pentru cei care caută „o mică bucată din America”, indiferent unde se află.

„De fapt, ne descurcăm foarte bine cu Mustang. Cred că suntem singurii care au rămas, lucru de care suntem destul de mândri. Investim mult în Mustang. Cred că ceea ce oamenii nu înțeleg despre Mustang este că este o mașină globală. Este cel mai bine vândut coupé sport din lume”, a declarat Jim Farley, CEO-ul Ford, într-un interviu pentru The Verge.

În urmă cu aproximativ un an, publicația Automotive News a raportat că unor dealeri li s-a arătat o reprezentare a unui coupé cu patru uși bazat pe modelul Mustang. Raportul menționa, de asemenea, un motor EcoBoost dezvoltat în colaborare cu RTR, un model care a debutat în ianuarie anul trecut la Salonul Auto de la Detroit 2025. Putem doar să speculăm că un Mustang sedan este în lucru, model care ar fi fost concurent direct pentru vechea generație de Dodge Charger.

Ford Mustang nu va avea o versiune hibridă

Din cauza normelor europene de poluare tot mai stricte, modelul coupé Mustang ar putea primi chiar și un sistem de propulsie hibrid. Cu toate acestea, modelul cu motor pe benzină nu va dispărea. Rapoarte recente indică faptul că acesta va rămâne în vânzare până în anii 2030, iar Farley a fost citat odată spunând că nu va exista niciodată un Mustang EV.

Zvonurile privind extinderea gamei circulă de ani de zile, iar Farley continuă să dea indicii despre noi adăugiri, așa că s-ar putea ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat. Dacă adevăratul Mustang rămâne pe piață, atunci nu este nimic rău în asta.

Producătorii auto care profită de puterea unui brand consacrat pentru a lansa modele suplimentare cu același nume fac un lucru bun pentru afaceri, chiar dacă puriștii dezaprobă puternic această strategie, ca în cazul SUV-ului electric Mustang Mach-E.