Producătorul auto spaniol SEAT consideră că o posibilă reanalizare de către Uniunea Europeană a interdicției privind vânzarea de automobile noi cu motoare cu combustie internă după 2035 ar putea ajuta compania să gestioneze mai eficient tranziția către vehicule electrice.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarația a fost făcută vineri de CEO-ul SEAT și Cupra, Markus Haupt, într-un interviu acordat Reuters, cu ocazia inaugurării unei noi fabrici de asamblare a bateriilor la Martorell, în apropiere de Barcelona.

Potrivit lui Markus Haupt, SEAT rămâne convinsă că viitorul industriei auto este electric, însă ritmul de adopție al vehiculelor electrice în rândul clienților este mai lent decât se estima inițial. Această evoluție a determinat compania să adopte o abordare mai flexibilă, pentru a putea răspunde cererii din diferite piețe.

„O amânare a acestei interdicții este ceva care ne-ar putea ajuta să gestionăm tranziția până când vehiculele electrice vor reprezenta 100% sau aproape 100% din piață”, a declarat Markus Haupt.

Implicații pentru industria auto germană

O eventuală revenire a Comisiei Europene asupra interdicției programate pentru 2035 ar reprezenta o victorie importantă pentru Germania, țara de origine a grupului Volkswagen, din care face parte și SEAT. Industria auto germană se confruntă cu presiuni tot mai mari, generate de concurența globală în creștere și de barierele comerciale apărute în ultimii ani.

În același timp, CEO-ul SEAT a subliniat că producătorul este pregătit să respecte interdicția din 2035, în cazul în care aceasta va rămâne în vigoare. Într-un briefing separat, Markus Haupt a precizat că strategia de electrificare a companiei este deja conturată și că SEAT își menține angajamentul față de piața vehiculelor electrice.

Tarifele vamale pentru vehiculele electrice din China

Pe lângă subiectul interdicției motoarelor cu combustie, SEAT urmărește și o decizie importantă din partea Uniunii Europene legată de tarifele vamale aplicate vehiculelor electrice produse în China.

Markus Haupt a declarat că producătorul se așteaptă ca, în următoarea lună sau două, UE să confirme eliminarea tarifului suplimentar de 20,7% aplicat modelului Cupra Tavascan, fabricat în China.

În octombrie 2024, Uniunea Europeană a aprobat taxe vamale de până la 45,3% pentru vehiculele electrice produse în China, după ce Comisia Europeană a deschis o investigație privind posibile subvenții incorecte acordate producătorilor chinezi. Autoritățile europene au avertizat că aceste subvenții ar putea duce la un excedent de ofertă pe piața europeană și ar putea afecta producătorii locali.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat că analizează posibilitatea eliminării tarifelor pentru vehiculele electrice ale grupului Volkswagen produse în China. În acest context, constructorul german speră ca taxele să fie înlocuite cu un mecanism bazat pe cote anuale de import și un preț minim.

„Ne propunem să scăpăm de tarifele suplimentare”, a spus Markus Haupt, menționând că obiectivul este încheierea unui acord de tip undertaking cu autoritățile europene.

Inaugurarea fabricii de baterii de la Martorell

Tot vineri, SEAT a inaugurat oficial o nouă fabrică de asamblare a bateriilor în cadrul uzinei sale din Martorell, considerată a treia cea mai mare unitate de producție a grupului Volkswagen din Europa. Noua facilitate are o capacitate anuală de 300.000 de baterii și reprezintă un element-cheie în strategia de electrificare a companiei.

Investiția în această fabrică se ridică la 300 de milioane de euro și face parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de 3 miliarde de euro, care vizează lansarea producției a două modele electrice începând de anul viitor.

Planuri de extindere în Spania

Grupul Volkswagen are planuri similare și pentru alte mărci din portofoliu. Începând cu 2026, compania intenționează să producă vehicule electrice sub mărcile Volkswagen și Skoda într-o uzină din regiunea Navarra, din nordul Spaniei.

Aceste proiecte sunt incluse într-un program de investiții de aproximativ 10 miliarde de euro, destinat dezvoltării producției de vehicule electrice și baterii în Spania, consolidând rolul țării ca hub important pentru tranziția energetică din industria auto europeană.