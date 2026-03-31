Pe măsură ce goana după inteligența artificială (AI) accelerează, costul progresului începe să se vadă nu doar în facturile la energie, ci și pe termometre.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Un studiu recent, citat de CNN, scoate la iveală un fenomen îngrijorător: centrele de date gigantice, acei „hiperscaleri” care susțin infrastructura digitală a lumii, creează veritabile insule de căldură.

Efectul? O creștere a temperaturii solului din jurul lor care poate ajunge, în cazuri extreme, la cifre record.

Amprenta de căldură a infrastructurii AI

Știm deja că serverele consumă curent electric cu o poftă nesățioasă. Totuși, Andrea Marinoni, profesor asociat la Universitatea din Cambridge, avertizează că există încă „lacune mari în înțelegerea noastră asupra impactului centrelor de date”, chiar dacă acestea se înmulțesc exponențial. Marinoni și echipa sa din cadrul grupului de Observare a Pământului au decis să privească problema dintr-un unghi mai puțin explorat: căldura reziduală eliminată în atmosferă.

Este vorba despre un proces dublu de încălzire. Pe de o parte, avem calculul intens care încinge circuitele, iar pe de altă parte, funcționarea continuă a sistemelor de răcire care evacuează acest aer fierbinte direct în mediul înconjurător.

Efecte extinse asupra a sute de milioane de locuitori

Cercetătorii nu s-au bazat pe presupuneri, ci au analizat datele colectate prin senzori de la distanță în ultimii 20 de ani. Aceștia s-au concentrat pe 6.000 de locații amplasate strategic departe de orașele aglomerate, tocmai pentru a evita ca datele să fie distorsionate de traficul urban sau de sistemele de încălzire ale locuințelor.

Concluziile sunt greu de ignorat:

Media globală: Temperaturile la suprafață au crescut în medie cu 2 grade Celsius după activarea unui centru de date.

Vârfuri alarmante: În anumite zone, căldura a urcat cu până la 9,1 grade Celsius .

Impact uman: Fenomenul nu rămâne izolat la gardul incintei, ci iradiază pe distanțe mari, afectând viața a peste 340 de milioane de oameni.

„Extinderea planificată a centrelor de date ar putea avea un impact dramatic asupra societății în ceea ce privește mediul, bunăstarea oamenilor și economia”, subliniază Andrea Marinoni.

Studii de caz: Din Spania până în Mexic

Efectul este unul global și surprinzător de constant. În regiunea Bajio din Mexic, devenită recent un magnet pentru astfel de investiții, s-au înregistrat creșteri de temperatură de aproximativ 2 grade Celsius în ultimele două decenii, creșteri pe care specialiștii le consideră altfel „inexplicabile”.

Spania oferă un alt exemplu relevant. Provincia Aragon, un hub european pentru infrastructura AI, a văzut termometrele urcând cu aceleași 2 grade Celsius, în timp ce provinciile vecine, care nu găzduiesc astfel de coloși digitali, nu au raportat nicio modificare similară.

Un viitor sub semnul întrebării

Deși unii experți din domeniu îndeamnă la prudență și consideră că „sunt necesare mai multe cercetări pentru a verifica rezultatele”, contextul general rămâne tensionat. Centrele de date se extind rapid exact în momentul în care poluarea globală face ca valurile de căldură să fie tot mai greu de suportat.

Practic, peste criza climatică existentă, construim mii de „radiatoare” gigantice, unele cu suprafețe de peste un milion de metri pătrați.

Această suprapunere de factori transformă o problemă tehnică într-una de supraviețuire urbană și ecologică. Pe măsură ce AI devine tot mai inteligentă, rămâne de văzut dacă vom fi suficient de înțelepți să îi gestionăm și „febra” pe care o provoacă planetei.