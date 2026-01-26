Meta Platforms (META) a anunțat că noua sa echipă de inteligență artificială, Meta Superintelligence Labs, a livrat în această lună primele modele AI de profil înalt pentru uz intern, un pas important în strategia companiei de a reveni în cursa tehnologică a inteligenței artificiale, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth, a declarat că modelele construite de echipa înființată anul trecut „arată un mare potențial” și că „sunt foarte bune, chiar dacă suntem doar la șase luni de la începutul proiectului”.

Meta lucrează la două proiecte importante

Deși nu a precizat care dintre modele au fost livrate, mass-media a relatat anterior că Meta lucrează la două proiecte importante: un model de text cu numele de cod Avocado, pregătit pentru lansarea din primul trimestru, și un model axat pe imagini și video, Mango.

În ultimul an, Meta a trecut printr-o reorganizare amplă a departamentului AI, a înființat laboratorul Superintelligence și a atras talente cu oferte foarte generoase, în dorința de a recupera terenul pierdut în fața rivaliilor precum Google și alte companii care domină segmentul AI.

Bosworth a explicat că tehnologia nu este încă complet finalizată și că mai există mult de lucru pentru a transforma modelele AI în instrumente utile atât pentru uz intern, cât și pentru consumatori. „Există o cantitate imensă de muncă după instruirea modelului, pentru a-l livra într-un mod utilizabil,” a spus el.

Anii 2026 și 2027 vor fi decisivi pentru Meta în domeniul AI

Totuși, el a subliniat că eforturile companiei în 2025 încep să dea roade. „A fost un an extrem de haotic, dar deja vedem rezultate favorabile,” a spus Bosworth, cu referire la construcția laboratorului, infrastructurii și achiziția resurselor necesare.

Directorul tehnologic a mai precizat că anii 2026 și 2027 vor fi decisivi pentru Meta în domeniul AI pentru consumatori. Modelele dezvoltate deja răspund la „tipurile de întrebări pe care le pui zilnic acasă, cu familia sau copiii,” iar tehnologia va continua să evolueze pentru sarcini mai complexe.

Meta a reluat promovarea ochelarilor Ray-Ban Display echipați cu AI, deși a amânat temporar extinderea internațională pentru a se concentra pe livrările în SUA.