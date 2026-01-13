Meta lansează „Meta Compute”, o inițiativă pentru dezvoltarea infrastructurii AI și susținerea obiectivului de superinteligență

Meta Platforms a anunțat lansarea programului strategic „Meta Compute”, prin care compania urmărește să-și consolideze infrastructura de inteligență artificială și să coordoneze la nivel global rețeaua de centre de date și parteneriatele cu furnizori, în contextul ambițiilor declarate de a atinge ceea ce Mark Zuckerberg numește „superinteligență”, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, inițiativa va fi coordonată de Santosh Janardhan, responsabil pentru infrastructura globală a Meta, și de Daniel Gross. Janardhan va continua să gestioneze fundațiile tehnice și operațiunile centrelor de date, în timp ce Gross va conduce un nou grup axat pe planificarea strategică a capacităților și pe dezvoltarea de parteneriate comerciale. Cei doi vor colabora cu Dina Powell McCormick, care s-a alăturat recent companiei în funcția de președinte și vicepreședinte al Meta.

Lansarea „Meta Compute” marchează o accelerare a investițiilor Meta în domeniul inteligenței artificiale de frontieră, dar și în conceptul de „superinteligență personală”, un prag teoretic în care sistemele AI ar putea depăși capacitățile cognitive umane. Zuckerberg a declarat că grupul intenționează să construiască centre de date de dimensiuni fără precedent și să dezvolte infrastructuri energetice dedicate pentru a le susține funcționarea.

„Meta intenționează să construiască capacități energetice de ordinul zecilor de gigawați în acest deceniu și de sute de gigawați sau mai mult pe termen lung”, a precizat Zuckerberg.

Extinderea rapidă a infrastructurii presupune un consum masiv de energie electrică, comparabil cu cel al unor orașe mici sau chiar al unor state de dimensiuni reduse. Acest aspect alimentează îngrijorările legate de impactul asupra resurselor naturale, în special asupra consumului de apă și asupra presiunii puse pe rețelele energetice.

Compania se află într-un moment delicat în cursa pentru supremația în domeniul AI, după ce cel mai recent model, Llama 4, a fost primit cu rezerve în industrie. În ciuda acestor dificultăți, Meta a alocat pentru 2025 un buget de până la 72 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital, cea mai mare parte fiind direcționată către infrastructura AI.

În paralel, giganții tehnologici încearcă să-și securizeze surse stabile de energie pe termen lung, pe fondul creșterii rapide a cererii de electricitate în Statele Unite, determinată de expansiunea centrelor de date și a aplicațiilor AI – o evoluție fără precedent în ultimele două decenii.

În acest context, Meta a semnat acorduri pe 20 de ani pentru achiziția de energie de la trei centrale nucleare operate de Vistra în centrul SUA și colaborează cu două companii care urmăresc dezvoltarea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, menite să asigure o parte din necesarul energetic al infrastructurii sale viitoare.