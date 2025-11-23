TikTok, aplicația care a fost inițial doar un spațiu pentru conținut creat de utilizatori, lansează o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să decidă cât de mult conținut generat de inteligență artificială (AI) doresc să vadă, în feed-ul „For You”. În paralel, compania implementează tehnologii mai avansate pentru etichetarea acestui tip de conținut, relatează TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua funcție de control al conținutului generat de AI (AIGC) va fi disponibilă prin instrumentul „Manage Topics” (Gestionare subiecte), care le permite utilizatorilor să ajusteze preferințele pentru diferite tipuri de conținut, inclusiv Dans, Sport sau Mâncare și Băuturi. TikTok explică că setarea AIGC este destinată să personalizeze experiența utilizatorilor, fără a elimina complet conținutul din feed-uri.

Marile companii tech adoptă tot mai mult feed-uri exclusiv AI

Această inițiativă vine într-un context în care marile companii tech adoptă tot mai mult feed-uri exclusiv AI. Recent, Meta a lansat Vibes, un feed dedicat videoclipurilor scurte generate de AI, iar OpenAI a introdus Sora, o platformă social media pentru crearea și distribuirea de videoclipuri generate de AI.

Pe TikTok, utilizatorii folosesc AI nu doar pentru videoclipuri scurte, ci și pentru a crea imagini pentru postări despre diverse subiecte, de la istorie la celebrități. Noua setare le va permite utilizatorilor să reducă expunerea la acest tip de conținut sau, dimpotrivă, să vadă mai mult din el. Controlul poate fi accesat din meniul Settings > Content Preferences > Manage Topics, unde utilizatorii pot ajusta nivelul de vizibilitate al conținutului AI.

TikTok a anunțat că funcția va fi disponibilă în următoarele săptămâni

Pentru a îmbunătăți etichetarea conținutului generat de AI, TikTok testează și tehnologia „filigran invizibil”, care permite identificarea conținutului AI chiar și atunci când acesta este reîncărcat sau modificat pe alte platforme. Filigranele invizibile vor fi aplicate conținutului creat cu instrumente TikTok, precum AI Editor Pro, dar și conținutului care utilizează Content Credentials de la C2PA, sporind fiabilitatea etichetării.

În completarea acestor măsuri, TikTok a anunțat și lansarea unui fond de 2 milioane de dolari pentru alfabetizare AI, destinat organizațiilor și experților în domeniu, precum Girls Who Code. Fondul va sprijini crearea de conținut educațional care să promoveze înțelegerea tehnologiilor AI și utilizarea responsabilă a acestora.