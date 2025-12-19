Autoritățile europene de supraveghere financiară (AES) au publicat ghiduri pentru protecția consumatorilor împotriva fraudelor online, avertizând asupra modului în care inteligența artificială este utilizată în înșelătorii. Documentele oferă soluții practice pentru a recunoaște tentativele de furt, informează Mediafax.

Instituțiile europene (EBA, EIOPA și ESMA) au emis aceste fișe informative pentru a promova transparența și echitatea, subliniind că „fraudele și înșelătoriile on-line nu reprezintă o noutate, dar odată cu dezvoltarea de tehnologii cum ar fi inteligența artificială (IA) și blockchain, ele devin mult mai convingătoare și greu de detectat”.

Autoritățile avertizează că atacatorii folosesc acum voci și imagini generate prin IA care „dau impresia celor ce le recepționează că acestea reprezintă sau, respectiv, aparțin unor persoane cunoscute”, scopul fiind „pierderi financiare, furt de identitate, probleme juridice și stres emotiv”, potrivit Opinii BNR.

Pentru a se proteja, consumatorii sunt sfătuiți să identifice semnalele de alarmă din timp, precum promisiunile de randament garantat sau presiunea de a acționa imediat sub pretextul unor oferte limitate.

În contextul investițiilor într-un mediu tehnologizat, AES recomandă prudență față de solicitările de plată netrasabile (cripto, gift cards), accesarea de link-uri, coduri QR sau descărcarea de fișiere suspecte (.exe, .zip, .docm). Este esențială evitarea platformelor necunoscute, a site-urilor fără date de contact oficiale și protejarea cheilor private ale portofelelor digitale. Totodată, investitorii trebuie să identifice semnele manipulării digitale, precum URL-urile incorecte sau anomaliile vizuale și sonore din mesajele video și vocale, unde intonația sau mișcările feței par nenaturale.

În situația în care înșelătoria s-a produs deja, autoritățile europene recomandă un set de acțiuni urgente, începând cu „încetarea imediată a transferurilor către conturi suspecte pentru limitarea pierderilor” și schimbarea parolelor pe toate dispozitivele.

Victimele sunt sfătuite să contacteze furnizorul de servicii financiare pentru a explora opțiuni de înghețare a tranzacțiilor și să raporteze incidentul la poliție.

Totodată, instituțiile avertizează asupra riscului de re-victimizare, precizând că ofertele de recuperare a fondurilor pierdute contra unui comision reprezintă, de fapt, „o încercare de nouă fraudă (așa-zisa «recovery–room fraud»)”.