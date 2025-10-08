dark
SAP a prezentat următoarea etapă a proiectului „Joule” / SAP Business Suite reprezintă o nouă generație de asistenți AI

Redacția TechRider
8 octombrie 2025
Logo-ul SAP luminat pe o clădire
Sursa foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / DPA / Profimedia
Multinaționala germană SAP a prezentat o nouă generație de asistenți inteligenți ce vor fi integrați în produsul Joule. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, SAP Business Suite introduce o nouă generație de asistenți inteligenți, conștienți de rol, integrați în produsul mai sus menționat.

Asistenții din Joule accesează agenții potriviți pentru fiecare sarcină, configurându-i, orchestrându-i și gestionându-i, astfel încât oamenii să se poată concentra pe atingerea unor noi niveluri de perspectivă și productivitate. În sprijinul acestor asistenți se află o bibliotecă tot mai extinsă de agenți specializați Joule, concepuți pentru a ajuta la executarea unor fluxuri de lucru complexe în cadrul unor funcții specifice.

De exemplu, cu ajutorul SAP, un nou Financial Planning Assistant va fi susținut de o echipă de agenți experți, inclusiv noul Cash Management Agent, care optimizează fluxul de numerar și îmbunătățește randamentele dobânzilor, pentru a-i ajuta pe profesioniștii din domeniul financiar să crească eficiența.

„Pentru a prospera într-o perioadă în care volatilitatea este noua normalitate, companiile au nevoie de mai mult decât un mozaic de aplicații best-of-breed disparate (…)”, a declarat Muhammad Alam, membru al Board-ului Executiv al SAP SE, SAP Product & Engineering.

Prin partajarea de tip zero-copy, datele rămân în siguranță în sistemele SAP, dar devin instant accesibile în platformele de date existente ale clienților, păstrând contextul de business fără a fi nevoie de copii costisitoare. Rezultatul este reprezentat de mai puține silozuri, fluxuri de date simplificate, fără duplicare.

SAP a anunțat noi produse bazate pe inteligența artificială menite să ajute companiile, precum SAP Supply Chain Orchestration. Aceasta este o soluție nativă AI care combină Joule cu un knowledge graph pentru a detecta în timp real riscuri aflate pe mai multe niveluri în lanțul de aprovizionare și pentru a orchestra un răspuns coordonat, ajutând clienții să reducă costurile și să mențină lanțurile de aprovizionare funcționale.

