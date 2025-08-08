Elon Musk spune că Tesla va eficientiza cercetarea în domeniul cipurilor AI / Decizia vine după închiderea echipei de supercomputere Dojo

Tesla va eficientiza cercetarea în domeniul cipurilor cu inteligență artificială, pentru a se concentra asupra dezvoltării cipurilor de interferență utilizate pentru a rula modele AI și a lua decizii în timp real, a declarat CEO-ul Elon Musk. Reuters spune că această decizie vine după ce mai multe publicații au relatat despre închiderea de către Musk a echipei interne de supercomputere Dojo, iar șeful echipei, Peter Bannon, a părăsit compania.

Restructurare amplă în cadrul Tesla

Elon Musk a declarat într-o postare pe X că nu are sens ca Tesla „să-și împartă resursele și să scaleze două modele de cipuri AI destul de diferite”. Cipurile Tesla AI5 și AI6 vor fi „excelente pentru interfață și cel puțin destul de bune pentru antrenament”, iar mare parte din resursele Tesla vor fi redirecționate spre acestea, a mai spus Musk.

Tesla a trecut printr-o restructurare amplă în ultimul an, prețul acțiunilor sale scăzând pe fondul scăderii vânzărilor de vehicule electrice, afectate de concurența crescândă și de reacția negativă a consumatorilor europeni, în special împotriva opiniilor politice ale lui Musk.

Compania a înregistrat multiple plecări ale directorilor executivi și a disponibilizat mii de angajați, redirecționându-și atenția către tehnologia de conducere autonomă bazată pe AI și robotică, Musk urmărind o strategie de integrare în cadrul imperiului său de afaceri din domeniul tehnologiei. Musk începe să se detașeze de țelul principal al Tesla, acela de a crea mașini electrice accesibile, și se orientează spre robotaxi-uri și conducere autonomă.

Cipurile AI5 și AI6 vor fi integrate în mașinile Tesla

Musk a declarat anterior că cipurile AI5 de nouă generație vor fi produse la sfârșitul anului 2026 și a anunțat luna trecută un acord în valoare de 16,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea de cipuri AI6 de la Samsung Electronics, fără a furniza un calendar de producție. El a afirmat că viitoarele cipuri de inferență AI, inclusiv AI6, vor fi utilizate în vehiculele autonome și în roboții umanoizi Optimus, deși a menționat că puterea de calcul substanțială ar putea permite aplicații AI mai largi.

Echipa Dojo a pierdut recent aproximativ 20 de angajați în favoarea noii companii DensityAI, iar angajații rămași sunt redistribuiți către alte proiecte de centre de date și calcul din cadrul Tesla.