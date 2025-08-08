dark
Elon Musk spune că Tesla va eficientiza cercetarea în domeniul cipurilor AI / Decizia vine după închiderea echipei de supercomputere Dojo

Daniel Simion
8 august 2025
o camera in care este un supercomputer neuromorf
Sursa foto: spiNNcloud
Tesla va eficientiza cercetarea în domeniul cipurilor cu inteligență artificială, pentru a se concentra asupra dezvoltării cipurilor de interferență utilizate pentru a rula modele AI și a lua decizii în timp real, a declarat CEO-ul Elon Musk. Reuters spune că această decizie vine după ce mai multe publicații au relatat despre închiderea de către Musk a echipei interne de supercomputere Dojo, iar șeful echipei, Peter Bannon, a părăsit compania.

Restructurare amplă în cadrul Tesla

Elon Musk a declarat într-o postare pe X că nu are sens ca Tesla „să-și împartă resursele și să scaleze două modele de cipuri AI destul de diferite”. Cipurile Tesla AI5 și AI6 vor fi „excelente pentru interfață și cel puțin destul de bune pentru antrenament”, iar mare parte din resursele Tesla vor fi redirecționate spre acestea, a mai spus Musk.

Tesla a trecut printr-o restructurare amplă în ultimul an, prețul acțiunilor sale scăzând pe fondul scăderii vânzărilor de vehicule electrice, afectate de concurența crescândă și de reacția negativă a consumatorilor europeni, în special împotriva opiniilor politice ale lui Musk.

Compania a înregistrat multiple plecări ale directorilor executivi și a disponibilizat mii de angajați, redirecționându-și atenția către tehnologia de conducere autonomă bazată pe AI și robotică, Musk urmărind o strategie de integrare în cadrul imperiului său de afaceri din domeniul tehnologiei. Musk începe să se detașeze de țelul principal al Tesla, acela de a crea mașini electrice accesibile, și se orientează spre robotaxi-uri și conducere autonomă.

Cipurile AI5 și AI6 vor fi integrate în mașinile Tesla

Musk a declarat anterior că cipurile AI5 de nouă generație vor fi produse la sfârșitul anului 2026 și a anunțat luna trecută un acord în valoare de 16,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea de cipuri AI6 de la Samsung Electronics, fără a furniza un calendar de producție. El a afirmat că viitoarele cipuri de inferență AI, inclusiv AI6, vor fi utilizate în vehiculele autonome și în roboții umanoizi Optimus, deși a menționat că puterea de calcul substanțială ar putea permite aplicații AI mai largi.

Echipa Dojo a pierdut recent aproximativ 20 de angajați în favoarea noii companii DensityAI, iar angajații rămași sunt redistribuiți către alte proiecte de centre de date și calcul din cadrul Tesla.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

