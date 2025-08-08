Tesla renunță la proiectul supercomputerului Dojo și își schimbă strategia în domeniul inteligenței artificiale

Tesla a decis să închidă echipa responsabilă de supercomputerul Dojo, proiect dezvoltat pentru a antrena software-ul de conducere autonomă al companiei, a relatat Bloomberg News, potrivit Reuters, citând surse apropiate situației. Decizia vine în contextul unei schimbări de strategie în domeniul inteligenței artificiale, liderul echipei, Peter Bannon, părăsind compania.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Supercomputerul Dojo fusese proiectat în jurul unor cipuri personalizate de antrenament, menite să proceseze volume mari de date și înregistrări video provenite de la vehiculele electrice Tesla, pentru a îmbunătăți sistemele de conducere autonomă. În urma reorganizării, angajații rămași în cadrul echipei vor fi realocați către alte proiecte de centre de date și infrastructură de calcul din companie.

Directorul executiv Elon Musk a explicat pe platforma X că nu consideră eficient ca Tesla să își împartă resursele între două tipuri diferite de cipuri AI. „Tesla AI5, AI6 și cipurile ulterioare vor fi excelente pentru inferență și cel puțin destul de bune pentru antrenament. Toate eforturile sunt concentrate acolo”, a afirmat Musk. Acesta a adăugat că într-un cluster de supercomputere ar fi logică integrarea mai multor cipuri AI5/AI6. „Asta s-ar putea numi Dojo 3, presupun”, a spus el.

Bloomberg notează că decizia vine într-o perioadă de restructurări la nivelul companiei, care au dus la concedieri masive și plecări din conducere. În ultimele luni, Tesla și-a intensificat orientarea către dezvoltarea tehnologiei de conducere autonomă bazată pe inteligență artificială și către robotică, cu o strategie de integrare a acestor tehnologii în întreaga rețea de afaceri a lui Elon Musk.

În martie, compania xAI, fondată de Musk, a achiziționat platforma de social media X pentru 33 de miliarde de dolari, cu scopul de a-și consolida capacitățile de antrenare a chatbot-urilor. Totodată, Tesla a integrat chatbot-ul Grok în vehiculele sale, adăugând funcții AI avansate la bord.

În ceea ce privește partea hardware, constructorul auto își va crește dependența de parteneri externi precum Nvidia și Advanced Micro Devices (AMD) pentru puterea de calcul, precum și de Samsung Electronics pentru producția de cipuri. Potrivit Bloomberg, Samsung a obținut recent un contract în valoare de 16,5 miliarde de dolari pentru a furniza cipuri AI destinate mașinilor autonome, roboților umanoizi și centrelor de date Tesla.

Musk a declarat anterior că noua fabrică Samsung din Taylor, Texas, va produce cipul Tesla AI6 de nouă generație. Nu a fost indicat un calendar pentru începerea producției, însă Musk anunțase anterior că cipurile AI5 vor fi fabricate la sfârșitul anului 2026, ceea ce sugerează că AI6 va fi lansat ulterior.

Proiectul Dojo a fost afectat și de pierderea a aproximativ 20 de angajați care au plecat pentru a se alătura unei noi companii, DensityAI. Restul echipei va fi redistribuit către alte proiecte interne.

Nvidia a refuzat să comenteze informațiile prezentate de Bloomberg, iar AMD și Samsung nu au oferit deocamdată un răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Această reorganizare marchează o schimbare majoră în abordarea Tesla privind dezvoltarea infrastructurii AI, cu accent pe cipurile proprii AI5 și AI6 și pe colaborarea cu giganți din industria tehnologică.