Mark Zuckerberg, alături de actuali și foști membri ai conducerii Meta Platforms vor plăti 190 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile acționarilor, care susțin că au prejudiciat compania prin încălcarea confidențialității utilizatorilor Facebook, potrivit unui acord făcut public joi, citat de Reuters și preluat de Mediafax.

Acordul încheie procesul intentat de acționari, care l-au acuzat pe cofondatorul Facebook și pe ceilalți inculpați că au împovărat Meta cu miliarde de dolari în amenzi și cheltuieli juridice generate de încălcarea reglementărilor privind protecția datelor.

Documentul formalizează o înțelegere anunțată în instanță pe 17 iulie, în a doua zi a unui proces programat să dureze opt zile. Acționarii solicitau 8 miliarde de dolari de la Zuckerberg și de la zece directori și funcționari, actuali și foști, acuzându-i că au permis accesarea fără consimțământ a informațiilor personale ale utilizatorilor Facebook. Pârâții au respins toate acuzațiile.

Acordul a scurtat semnificativ procesul, care trebuia să includă mărturii ale unor figuri de prim plan, precum Zuckerberg, investitorul Marc Andreessen, fosta directoare operațională Sheryl Sandberg sau foști membri ai consiliului Facebook, precum Peter Thiel și Reed Hastings.

Meta, compania care a preluat în 2021 numele Facebook și care deține Instagram și WhatsApp, nu a fost parte în proces.

Procesele derivate recuperează bani de la directori și executivi în beneficiul companiei, și astfel, indirect, al acționarilor. Un precedent notabil a fost în 2021, când directorii Boeing au acceptat o înțelegere de 237,5 milioane de dolari într-un caz de supraveghere. De regulă, astfel de sume sunt acoperite prin polițele de asigurare de răspundere ale directorilor și funcționarilor.

Acționarii, printre care se numără și fonduri de pensii ale angajaților publici, au susținut că directorii nu i-au supravegheat adecvat pe Zuckerberg și Sandberg, permițându-le să conducă o operațiune ilegală de colectare a datelor.

Procesul a fost intentat în urma scandalului Cambridge Analytica, firma britanică de consultanță politică, între timp desființată, care a accesat în mod secret datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook pentru a crea mesaje politice țintite, inclusiv pentru campania lui Donald Trump din 2016. Echipa de campanie a lui Trump a susținut că rolul Cambridge Analytica a fost unul minor.

Scandalul a dus la o amendă record de 5 miliarde de dolari aplicată de Comisia Federală pentru Comerț și la alte acorduri legale. Zuckerberg a fost acuzat și că ar fi tranzacționat acțiuni Meta beneficiind de informații privilegiate.