Compania românească de dezvoltare software Neurony anunță lansarea unui nou brand de recrutare, Recrutopia, care combină inteligența artificială, automatizarea și validarea umană pentru identificarea candidaților.

Soluția este orientată în principal către domeniul tehnologiei, dar a fost deja testată și pentru roluri din zona blue-collar, scrie Economedia.ro.

Potrivit companiei, platforma folosește o metodologie proprie care îmbină procese automatizate cu intervenția specialiștilor în recrutare. Sistemul poate identifica rapid un volum mare de candidați, chiar și sute pentru un singur rol, depășind limitele metodelor tradiționale.

Procesul începe cu utilizarea AI-ului pentru profilarea candidaților, selectarea canalelor potrivite de recrutare și definirea criteriilor de căutare, inclusiv generarea de conținut relevant. Ulterior, fiecare candidat selectat este evaluat de un recrutor uman, care decide dacă profilul este potrivit pentru a fi prezentat clientului.

Un model flexibil, adaptat nevoilor companiilor

Metodologia Recrutopia este construită modular, ceea ce permite companiilor să aleagă nivelul de implicare: de la utilizarea exclusivă a platformei, până la externalizarea completă a procesului de recrutare sau acces doar la resurse umane dedicate.

Această flexibilitate este gândită pentru a răspunde unei probleme recurente pe piața muncii: dificultatea de a conecta companiile cu candidații potriviți.

„Există mulți profesioniști valoroși care nu sunt vizibili în sistemele clasice de recrutare, nu au profiluri optimizate sau nu sunt activi pe platformele consacrate. În același timp, companiile caută exact aceste profiluri, dar nu reușesc să ajungă la ele”, explică Emil Muthu, fondator și CEO al Neurony.

Extindere dincolo de IT și rezultate deja validate

Deși focusul principal rămâne zona tech, platforma a fost testată și pentru roluri din alte industrii, inclusiv pentru recrutarea de tehnicieni. Potrivit companiei, rezultatele au fost suficient de bune pentru a justifica extinderea serviciilor în afara sectorului IT.

„Lansăm acest brand după doi ani în care am testat metodologia în proiectele de outsourcing ale companiei. Rezultatele ne-au arătat că poate funcționa eficient și în alte domenii”, a declarat Alexandru Beciu.

Anterior, Neurony a fost implicată în dezvoltarea mai multor produse digitale, precum YAROOMS (managementul spațiilor de lucru pentru munca hibridă), Ialoc (rezervări online pentru restaurante) și Jobful (recrutare prin gamification).

Ținte de creștere ambițioase pentru 2026

Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 6 milioane de euro din serviciile oferite prin Recrutopia, în creștere cu circa 140% față de nivelul de 2,5 milioane de euro înregistrat anul trecut.

Cea mai mare parte a veniturilor provine în prezent din proiecte de outsourcing, însă compania mizează pe extinderea serviciilor de recrutare în noi nișe, unde estimează venituri suplimentare de aproximativ 120.000 de euro.

Prin lansarea Recrutopia, Neurony încearcă să răspundă unei probleme tot mai vizibile pe piața muncii: decalajul dintre cererea și oferta reală de competențe. Modelul propus, bazat pe AI, dar validat de specialiști umani, reflectă direcția în care se îndreaptă recrutarea modernă, unde viteza și volumul sunt completate de filtrarea calitativă.