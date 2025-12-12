Scăderea puternică a acțiunilor Oracle a tras în jos și alți giganți tech

Acțiunile Oracle au scăzut joi cu până la 15%, stabilizându-se ulterior la un declin de aproximativ 11%, după ce compania a raportat venituri trimestriale sub estimările analiștilor, în ciuda cererii ridicate pentru infrastructura sa destinată aplicațiilor de inteligență artificială, potrivit CNBC.

Veniturile au ajuns la 16,06 miliarde de dolari, ușor sub cele 16,21 miliarde prognozate de LSEG. Scăderea Oracle a afectat întregul segment al companiilor expuse pe AI: Nvidia a coborât cu peste 2%, Micron cu 1%, CoreWeave cu 5%, iar AMD cu 3%.

Oracle se află în atenția investitorilor încă din septembrie, după o emisiune de obligațiuni de 18 miliarde de dolari — una dintre cele mai mari din industria tehnologică — și semnarea unui acord estimat la 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, destinat consolidării prezenței sale pe piața infrastructurii cloud, unde concurează cu Amazon, Microsoft și Google.

Totuși, amploarea investițiilor Oracle în extinderea capacităților AI și nivelul tot mai ridicat al datoriei generează îngrijorări. Compania a contractat finanțări importante pentru construirea unor centre de date în New Mexico și Wisconsin și ar putea emite între 20 și 30 de miliarde de dolari în datorie anual, timp de trei ani, potrivit estimărilor Citi.

În cadrul prezentării rezultatelor, directorul financiar Doug Kehring a declarat că Oracle va menține ratingul de credit „investment grade” și a indicat posibilitatea apelării la mecanisme alternative de finanțare, precum acorduri prin care clienții își instalează propriile cipuri în centrele de date Oracle sau aranjamente de leasing cu furnizori.

Compania estimează cheltuieli de capital de aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru anul fiscal curent, un salt semnificativ față de cei 35 de miliarde anunțați în septembrie. În anul fiscal 2025, nivelul cheltuielilor a fost de 21,2 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar liber pentru trimestrul încheiat în noiembrie a fost negativ, la aproape 10 miliarde de dolari, considerabil sub așteptările de minus 5,2 miliarde. Indicatorul este urmărit îndeaproape de investitori, pe fondul temerilor legate de o potențială „bulă AI”.

Potrivit analiștilor Wedbush, deși situația financiară ridică semne de întrebare, cererea pentru soluțiile AI ale Oracle rămâne „puternică”, iar scăderile din piață ar putea reprezenta „o oportunitate de cumpărare”.

Chiar și după reculul din această săptămână, acțiunile Oracle sunt în continuare pe plus cu 34% de la începutul anului.