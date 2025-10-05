SiPearl prezintă primul procesor suveran cu dublă utilizare din Europa, pentru aplicații guvernamentale, aerospațiale și de apărare

Proiectantul francez de cipuri SiPearl, finanțat de UE, a lansat procesorul Athena1 pentru aplicații cu utilizare duală, primul procesor european de înaltă performanță cu până la 80 de nuclee, conceput atât pentru uz civil, cât și militar.

În politică, diplomație și controlul exporturilor, articolele cu utilizare duală se referă la bunuri, software și tehnologie care pot fi utilizate atât pentru aplicații civile, cât și militare.

Descris de companie ca o „versiune personalizată” a cipului său dedicat HPC, Rhea1, SiPearl a declarat că Athena1 va include capacități sofisticate de criptare și securitate pentru a sprijini sarcinile de lucru ale aplicațiilor guvernamentale, de apărare și aerospațiale, relatează TomsHardware.

Mai precis, se spune că CPU-ul permite sarcini de lucru precum comunicații criptate, analiză de informații, operațiuni criptografice și procesare la bordul vehiculelor în medii de apărare și aerospațiale.

Athena1 se bazează pe arhitectura Neoverse V1 de la Arm și va fi disponibil în cinci configurații, oferind 16, 32, 48, 64 sau 80 de nuclee Neoverse V1, o gamă care permite adaptarea la diverse profiluri de performanță și termice într-o varietate de aplicații, de la stații de lucru sau servere de ultimă generație până la vehicule militare.

Din punct de vedere al proiectării procesorului, Athena1 de la SiPearl pare să fie într-adevăr Rhea, sau Rhea1, așa cum o numește compania, deoarece are până la 80 de nuclee Neoverse V1 cu unități duale Scalable Vector Extension de 256 biți, este alcătuit din 61 de miliarde de tranzistori și va fi fabricat de TSMC.

Cu toate acestea, imaginea prezentată de SiPearl înfățișează un procesor fără cele patru module HBM care sunt prezente în Rhea (care nu mai sunt necesare pentru un procesor care nu este proiectat pentru aplicații AI sau HPC) și întrebarea este dacă procesorul păstrează o interfață de memorie DDR5 de 256 biți pentru a oferi o lățime de bandă și o capacitate de memorie suficiente, precum și 104 benzi PCIe 5.0.

SiPearl a contractat TSMC pentru a produce și ambala atât procesoarele Rhea, cât și Athena. Interesant este că, în timp ce inițial procesul de packaging al Athena (care nu va utiliza un proces de packaging avansat, deoarece nu utilizează memorie HBM) va avea loc în Taiwan, SiPearl intenționează să mute această etapă în Europa în timp, pentru a reduce dependența de ecosistemele străine. Producătorul se așteaptă ca Athena să fie disponibilă în a doua jumătate a anului 2027, la 18 luni după lansarea preconizată a Rhea1, care se află în proces de lansare și urmează să fie testată în 2026, și la aproape trei ani mai târziu decât data la care primul cip SiPearl trebuia să fie disponibil inițial.

O întrebare importantă este dacă procesoarele bazate pe nucleele Neoverse V1 (arhitectură lansată în 2020) fabricate cu tehnologia de proces N6 a TSMC (care aparține generației de 7 nm a TSMC introdusă în 2019) vor oferi performanțe și eficiență competitive în 2027, având în vedere că pe piață vor exista procesoare cu Neoverse V3 sau chiar V4. SiPearl susține că avantajul cheie al procesorului său este natura sa suverană, dar rămâne de văzut dacă acest lucru va convinge companiile.

„Într-o eră de incertitudine geopolitică, cu probleme de securitate cibernetică și conflicte armate în creștere, suveranitatea tehnologică a Europei este din ce în ce mai inseparabilă de hardware-ul suveran, fie pentru aplicații civile, fie, mai important, pentru apărare”, a declarat Philippe Notton, CEO și fondator al SiPearl. „Prin urmare, a fost firesc ca SiPearl să valorifice expertiza dezvoltată de echipele sale de cercetare și dezvoltare în domeniul HPC pentru a dezvolta o nouă versiune a primului nostru procesor, care răspunde perfect nevoilor de dublă utilizare. Ca parte a planului de acțiune încredințat nouă de Europa pentru a promova revenirea tehnologiilor de procesoare de înaltă performanță pe continent, Athena1 este complementul perfect pentru Rhea1 în efortul de a afirma independența strategică a Europei.”

Lansat în 2020 în cadrul Inițiativei europene pentru procesoare (EPI- European Processor Initiative), SiPearl a dezvoltat procesorul Rhea1, un CPU bazat pe Arm, conceput pentru a alimenta supercalculatoarele.

În iulie 2025, compania a încheiat o rundă de finanțare de serie A în valoare de 130 de milioane de euro (152 de milioane de dolari), la care au participat investitori existenți, Fondul Consiliului European pentru Inovare (EIC) și statul francez, prin intermediul French Tech Souveraineté, precum și un fond de investiții, Cathay Venture.