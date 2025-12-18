O cercetare a companiei de servicii de transformare digitală Endava scoate la suprafață un decalaj în ceea ce privește pregătirea pentru adoptarea inteligenței artificiale agentice în rândul companiilor globale de finance și fintech. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, doar 36% dintre companiile globale au o strategie complet finanțată pentru a introduce agentic AI.

Agentic AI poate juca un rol esențial în redefinirea productivității

Rezultatele studiului sugerează că, în prezent, nivelul de pregătire este mai mult o aspirație decât o realitate operațională. 92% dintre liderii globali se simt pregătiți să integreze această tehnologie, însă doar 36% dintre companii au în prezent o strategie complet finanțată pentru a transforma acest lucru în realitate.

Endava susține că acest decalaj se va reduce destul de rapid, întrucât mulți se așteaptă ca inteligența artificială agentică să redefinească productivitatea, inovația și experiențele clienților. De altfel, multe organizații sunt de acord cu privire la beneficiile Agentic AI, la influența sa pozitivă asupra creșterii și la necesitatea unei guvernanțe a AI la nivelul întregului sector.

Trecerea de la modelele agile la cele AI-native

Studiul indică faptul că procesele agile tradiționale, deși încă apreciate, nu mai țin pasul cu viteza și autonomia necesare în era actuală a AI. Acest lucru vine pe fondul integrării tot mai profunde în operațiunile financiare a sistemelor autonome capabile să învețe, să raționeze și să acționeze în timp real.

Deși 86% susțin că abordările agile rămân utile pentru a răspunde nevoilor în schimbare, trei sferturi dintre lideri au raportat că acestea creează blocaje care încetinesc inovația. Majoritatea liderilor de companii, în proporție de 76%, consideră că modurile de lucru AI-native vor fi esențiale în următorii doi-trei ani, iar aproape toți (94%) le consideră critice pentru menținerea unui avantaj competitiv.

Deși optimismul cu privire la potențialul AI este foarte ridicat, liderii recunosc, de asemenea, că adoptarea responsabilă va determina succesul pe termen lung. Confidențialitatea datelor, incertitudinea reglementărilor și transparența în deciziile bazate pe AI rămân cele mai frecvente preocupări.

În același timp, se mențin și provocările practice, deși companiile par să înregistreze progrese. Aproape jumătate dintre respondenți au indicat că integrează ghiduri etice în dezvoltarea AI (47%) și că implementează măsuri de transparență și explicabilitate (47%). În mod similar, liderii își consolidează protecția confidențialității datelor (46%) și stabilesc cadre clare de guvernanță și politici pentru utilizarea AI (44%).

Cercetarea a fost realizată de Censuswide, pe un eșantion de 1.000 de lideri seniori (cu vârsta de peste 25 de ani) din cadrul organizațiilor de servicii financiare și fintech cu peste 1.000 de angajați din Australia, Marea Britanie, Franța, SUA, Germania, Italia, Spania, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, în perioada 2-13 octombrie 2025.