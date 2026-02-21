Sam Altman, directorul OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a transmis joi, la New Delhi, un mesaj clar privind pericolele inteligenței artificiale: lumea trebuie să reglementeze urgent această tehnologie aflată într-o dezvoltare rapidă. Declarația a fost făcută în cadrul Summitului Impactului AI, reuniunea globală anuală dedicată strategiilor de gestionare a puterii de calcul avansate, informează TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Altman a sugerat înființarea unei organizații internaționale pentru coordonarea reglementării AI, similară Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), care să poată răspunde rapid noilor riscuri. „Vor exista biomodele extrem de performante, disponibile open-source, care ar putea ajuta oamenii să creeze noi agenți patogeni. Avem nevoie de o abordare la nivelul întregii societăți pentru a ne proteja împotriva acestora”, a explicat el.

„AI-ul ar putea ajuta oamenii să creeze noi agenți patogeni”

Directorul OpenAI a subliniat importanța democratizării AI pentru bunăstarea globală, avertizând în același timp asupra pericolelor concentrării acestei tehnologii într-o singură companie sau țară. „Nu putem să ne bazăm doar pe bune intenții; reglementările și mecanismele de siguranță sunt esențiale, la fel ca pentru alte tehnologii puternice”, a spus Altman.

Cercetătorii și activiștii atrag atenția asupra provocărilor tot mai mari generate de AI: de la pierderea locurilor de muncă, la deepfake-uri sexualizate sau escrocherii online realizate cu ajutorul AI. „Următorii ani vor testa societatea globală. Putem alege să dăm putere oamenilor sau să concentrăm puterea în mâinile câtorva”, a adăugat șeful OpenAI.

„Nu putem să ne bazăm doar pe bune intenții”

Altman a precizat că ChatGPT, chatbot-ul generativ al OpenAI, are în India 100 de milioane de utilizatori săptămânali, mai mult de o treime fiind studenți. Tot joi, OpenAI a anunțat, împreună cu gigantul IT indian Tata Consultancy Services (TCS), un plan de construire a infrastructurii de centre de date în India, pentru a sprijini creșterea și utilizarea AI în regiune.