OpenAI păstrează toate jurnalele și conversațiile cu ChatGPT „pe termen nelimitat”. / Cine este afectat?

OpenAI se luptă în prezent cu o hotărâre judecătorească care îi impune să păstreze toate jurnalele utilizatorilor ChatGPT, inclusiv conversațiile șterse și conversațiile sensibile înregistrate prin intermediul API-ului său comercial, după ce organizații de știri care au intentat un proces pentru încălcarea drepturilor de autor au acuzat compania de AI că a distrus probe, potrivit ArsTechnica.

OpenAI s-a confruntat cu panica utilizatorilor în urma unei hotărâri judecătorești care impune păstrarea pe termen nelimitat a jurnalelor de chat, inclusiv a celor șterse de utilizatori, după ce a decis să conteste hotărârea care ar afecta confidențialitatea a sute de milioane de utilizatori ChatGPT din întreaga lume.

Într-o declarație, directorul operațional al OpenAI, Brad Lightcap, a explicat că ordinul judecătoresc a fost emis în cadrul unui proces cu The New York Times și alte organizații de știri, care au susținut că chat-urile șterse ar putea conține dovezi că utilizatorii au solicitat ChatGPT să genereze articole de știri protejate prin drepturi de autor.

OpenAI a descris cum se va conforma ordinului judecătoresc

Pentru a se conforma ordinului, OpenAI trebuie să „păstreze toate conținuturile utilizatorilor pe termen nelimitat, pe baza speculațiilor” că reclamanții „ar putea găsi ceva care să susțină cazul lor”, se arată în declarația OpenAI.

Ordinul afectează utilizatorii ChatGPT Free, Plus și Pro, precum și utilizatorii interfeței de programare a aplicațiilor (API) OpenAI, a precizat OpenAI într-un document depus la tribunal săptămâna aceasta. Dar „acest lucru nu afectează clienții ChatGPT Enterprise sau ChatGPT Edu”, a subliniat OpenAI în declarația sa mai recentă. De asemenea, nu afectează niciun utilizator care are un acord ZDR (Zero Data Retention) de a nu păstra datele.

OpenAI intenționează să conteste ordinul și solicită în prezent audieri orale, în speranța că mărturiile utilizatorilor vor ajuta instanța să îl anuleze. Însă, deocamdată, compania susține că este obligată să renunțe la „normele de confidențialitate de lungă durată” și să slăbească protecția confidențialității pe care utilizatorii o așteaptă în baza termenilor și condițiilor de utilizare ale ChatGPT.

Declarația sugerează că OpenAI nu este sigură că poate respecta legea strictă a Uniunii Europene privind confidențialitatea datelor, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care conferă utilizatorilor „dreptul de a fi uitați”. Tot ce a putut oferi OpenAI pentru a liniști utilizatorii din UE a fost o notă în care se menționează că „luăm măsuri pentru a ne conforma în acest moment, deoarece trebuie să respectăm legea”.

În lupta pentru drepturile de autor, judecătoarea Ona Wang a emis ordinul în termen de o zi de la solicitarea NYT. Ea a fost de acord cu reclamanții din domeniul mass-media că este probabil ca utilizatorii ChatGPT să fie speriați de proces și să-și seteze chat-urile să se șteargă atunci când utilizează chatbotul pentru a ocoli paywall-urile NYT. Ea a sugerat că, deoarece OpenAI nu a partajat jurnalele de chat șterse, reclamanții din domeniul mass-media nu aveau nicio modalitate de a dovedi acest lucru.

Acum, OpenAI nu numai că îi cere lui Wang să reconsidere, dar „a și făcut apel la judecătorul tribunalului districtual”, se arată în declarația de joi.

„Credem cu tărie că aceasta este o exagerare din partea New York Times”, a spus Lightcap. „Continuăm să facem apel împotriva acestei ordonanțe, astfel încât să putem continua să punem în primul rând încrederea și confidențialitatea dvs.”

Judecătoarea Wang a justificat anterior ordinul general în parte pe baza afirmației organizațiilor de știri că „volumul conversațiilor șterse este semnificativ”. Ea a sugerat că OpenAI ar fi putut lua măsuri pentru a anonimiza jurnalele de chat, dar a ales să nu o facă, argumentând doar de ce „nu ar dori” să separe datele, în loc să explice de ce „nu poate”.

Cine poate accesa chat-urile șterse

Pentru a proteja utilizatorii, OpenAI oferă o secțiune de întrebări frecvente care explică clar de ce sunt păstrate datele lor și cum ar putea fi expuse.

De exemplu, declarația menționează că ordinul nu afectează clienții API OpenAI care au încheiat acorduri de păstrare zero a datelor (ZDR), deoarece datele lor nu sunt niciodată stocate.

Iar pentru utilizatorii ale căror date sunt afectate, OpenAI a menționat că chat-urile șterse pot fi accesate, dar nu vor fi partajate „automat” cu The New York Times. În schimb, datele păstrate vor fi „stocate separat într-un sistem securizat” și „protejate în conformitate cu obligațiile legale, ceea ce înseamnă că nu pot fi accesate sau utilizate în alte scopuri decât îndeplinirea obligațiilor legale”, a explicat OpenAI.

Desigur, având în vedere că procesul este în curs, secțiunea de întrebări frecvente nu conține toate răspunsurile.

Nimeni nu știe cât timp va fi obligată OpenAI să păstreze chat-urile șterse. Probabil pentru a liniști utilizatorii, dintre care unii păreau să ia în considerare trecerea la un serviciu rival până la ridicarea ordinului, OpenAI a menționat că „doar o mică echipă juridică și de securitate auditată a OpenAI va putea accesa aceste date, dacă va fi necesar, pentru a respecta obligațiile noastre legale”. Bineînțeles aici OpenAi se refera la echipa internă care se va ocupa de punerea în aplicare a ordinului judecătoresc și nu la cine va avea acces la aceste date pe durata procesului, cum ar fi organizațiile de știri și echipele lor de avocați.